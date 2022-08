El actor cómico Carlos Vílchez espera que en algún momento pueda regresar Fátima Segovia, la ‘Chuecona’, al elenco de ‘JB en ATV’, tras conocerse que habría pedido licencia a Jorge Benavides por seis meses, tiempo en el cual se ha dedicado con éxito a su cuenta en Onlyfans. Además, agradeció al público por el respaldo en el rating con el programa sabatino.

“No sabía eso de que había pedido licencia y si ella decide regresar al elenco, pues bienvenida. Yo le tengo cariño y respeto porque hemos trabajado varios años y se ganó un lugar en el programa y al público le gustaba su participación. Además, también respeto que ahora esté en Onlyfans y espero que le vaya bien”, dijo Carlos Vílchez.

¿El público los sigue respaldando y manteniendo al programa ‘JB en ATV’ entre los líderes del horario?

Agradezco mucho al público por seguirnos y divertirse todos los sábados con nosotros, yo no estoy pendiente del rating pero sé que es importante. A mí me gusta ver la reacción del público en la calle, en las redes sociales o con mis shows; pues siempre me hacen comentarios sobre el programa y sabemos que estamos en el camino correcto. Sin embargo, no nos dormimos y estamos cada semana haciendo imitaciones y secuencias nuevas.

¿Cómo te va en el circo de ‘La tía Gloria’?

Estoy feliz de haber regresado al circo porque se viven emociones diferentes, y sobre todo, junto a Jorge (Benavides) y los muchachos del elenco. Tenemos un lleno total y la gente se va feliz.

TAMBIÉN PODRÍA ESTAR EN ‘NOCHE DE PATAS’

Tras el éxito en YouTube que viene teniendo el show en vivo de ‘Noche de patas’, el actor Carlos Vílchez comentó hace unos días que no descarta invitar a Fátima Segovia o a Xoana González a uno de los espectáculos que realiza en el teatro Canout.

Como se recuerda, Fátima Segovia ya no forma parte del elenco de ‘JB en ATV’ y desde su incursión en OnlyFans, la popular ‘Chuecona’ no ha vuelto a la escena pública.

Ante el revuelo que vienen generando el contenido de Fátima Segovia y Xoana González en Onlyfans, Carlos Vílchez dijo ambas actrices podrían reaparecer en ‘Noche de patas’ como invitadas.

“Para nada (descarta su reencuentro con Fátima Segovia). Todo va a depender de la producción. Pero tiene que ser una (invitada) por semana. No pueden ser las dos juntas, mucha bomba”, dijo a Trome Carlos Vílchez, quien confesó , además, haber visto los videos de OnlyFans de la ‘Chuecona’.