El comediante Carlos Vílchez denunció que delincuentes vienen tomando su nombre en las redes sociales y alertó a sus seguidores de que no viene realizando sorteos, regalos ni realiza ningún tipo de casting.

“He alertado a mis seguidores de que existen personas, presuntos delincuentes, que han creado varias cuentas falsas con mi nombre. Me he enterado porque muchas mujeres me han escrito preguntándome por los sorteos y lo estoy denunciando para que nadie salga perjudicado”, comentó el integrante de ‘JB en ATV’.

Además, les pide a las chicas no caer en este tipo de engaños y aclara que no realiza sorteos ni vende nada en sus redes sociales.

“Con la fama que me han hecho de mujeriego hasta podrían escribirle a las chicas para invitarlas a casting o cosas similares, y que son totalmente falsas”, añadió Vílchez.

Finalmente, cuenta que el programa ‘JB en ATV’ se encuentra muy unido y les gusta competir. “La competencia siempre es buena, te hace crecer y nos gustan los retos”, añadió.

SU MAMÁ RECIBIÓ VACUNA

El conductor de televisión e integrante del programa ‘JB en ATV’, Carlos Vilchez está más feliz que nunca porque su madre recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 el último domingo. Así lo anunció a sus más de 900 mil seguidores de Instagram, donde colgó un par de videos. En ellos podemos ver a su madre llena de emoción cantando y bailando salsa antes de ser vacuna.

LE GUSTA COMPETIR

Por otro lado, hace unas semanas Carlos Vílchez saludó el ingreso de Gisela Valcárcel a la televisión con ‘El artista del año’, pues dijo que la competencia siempre es buena y los motiva para poder crecer.

No es fácil hacer humor en tiempos de pandemia…

Claro. Es muy duro porque nosotros mismos estamos asustados al momento de trabajar, pero se toman todas las medidas pertinentes y cada semana nos sacan la prueba. No es fácil, pero entregamos todo por el público y por ser los primeros. En el programa hay una unión familiar increíble.

Gisela regresa con ‘El artista del año’ y van a competir en el horario… ¿Cómo ven el panorama?

La competencia es bienvenida, eso nos da más ganas de trabajar. Los mejores deseos para Gisela y para toda la gente que chambea con ella, pero ten por seguro que siempre vamos a dar competencia, siempre, porque tenemos un gran grupo de talentos.

Además, ustedes ya tienen un público cautivo desde hace varios años…

Claro. Llevo trabajando con Jorge (Benavides) casi 34 años, no es fácil mantenerse tantos años, pero ahí estamos, dándoles la lucha siempre. Estamos atentos a la competencia, al pie del cañón y dándole lo más que podemos.

Con respecto a la salud, ¿todo bien?

Sí. Gracias a Dios no hay ningún ‘soldado caído’ en mi familia. Estoy feliz porque mi madre tiene 80 años y se cuida mucho.