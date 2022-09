Carlos Vílchez aclaró que jamás dijo que Carlos Álvarez sea un mal imitador, es más se declaró hincha de seis de los personajes que hace como Monseñor Durand, Las vecinas de la Molina y el General Donayre , pero recalcó que como su ‘tocayo’ hace humor político y a él no le gusta la política, no podría trabajar a su lado . El actor, charló con Trome al finalizar su show ‘Soy leyenda’ que presenta en el centro de convenciones Bianca de Barranco.

¿Carlos Vílchez cuenta su leyenda en este show?

Así es. La leyenda, mi historia. La primera parte dura cerca de una hora. Narra mi juventud hasta la adultez y de pronto vienen los ‘tips’.

¿El Vílchez de ese tiempo ya colgó los chimpunes, ya está tranquilo?

Sí, ya hace tiempo. Yo colgué los chimpunes hace 5 años, fácil. Tengo una novia (Melba), soy feliz, vivimos juntos, con mi hijo, los tres vivimos juntos. Bueno, los cuatro en realidad, con mi perro. Mi novia es hermosa, es una mujer extraordinaria.

Ahora que tienes novia te vacilan, te llaman ‘pisado’.

No mucho. Se dan cuenta que es parte de nuestro negocio porque ella es mi representante, es mi novia, vivimos juntos. Ella es la que maneja todo. Yo solamente chambeo, yo trabajo, ella se lleva el billete.

En redes sociales, hay gente que dice ‘ya pe’ Vílchez cómo vas a decir que no has tenido tus ‘jueguitos’.

Yo he sido recontra mujeriego, siempre lo he dicho no lo puedo negar, porque si lo niego me van a decir mentiroso. Fui mujeriego, pero nunca Magaly (Medina) me ampayó, porque fui inteligente.

‘NO ME GUSTA LA POLÍTICA’

Hablando de la televisión, cuando grabas con Jorge Benavides hay mucha complicidad

Claro, tenemos muchos años juntos.

Conversé con Ney Guerrero y comentó que esa ‘química’ entre ustedes jamás se va a perder...

No creo que se pierda. Yo también lo dudo, pero en algún momento nos hemos separado porque el destino te lleva a que, así seas el mejor amigo de esa persona, tengas que separarte un tiempito y de pronto regresar y el regreso es más ‘paja’. Es como la reconciliación.

Te pregunto esto porque Jorge y Carlos Álvarez han grabado ‘El especial’ y hace mucho tiempo comentaste que no había ‘química’ con tu ‘tocayo.’

No, no puede haber ‘química’ con alguien que no he trabajado. Lo expliqué claramente. Carlos tiene por lo menos seis o siete personajes que a mí me agradan, también dije que me gustaba mucho lo de las viejas de La Molina, Monseñor Durand, el general Donayre, pero yo no podría trabajar con él porque tiene un humor diferente, recontra político. A él le gusta la política, sabe mucho de eso. Yo no, para empezar odio la política, nunca me he metido ni me meteré en política. Entonces, no creo que podamos trabajar juntos porque él hace política. Jorge sí encaja conmigo porque nos conocemos de años, hacemos sketchs que son de cosas de la vida real, de la vida cotidiana y hasta ficción. Ojo nunca dije que él sea un mal imitador, no sé por qué la gente insulta sin saber lo que uno dice . Lo vuelvo a repetir no he dicho que Carlos sea un mal imitador, simplemente él hace política y yo no sé hacer política. Tampoco soy imitador, soy actor. Entonces, no creo que podamos trabajar juntos.

El Especial es un ‘piloto al aire’ y si funciona se convertiría en un programa...

Te soy franco. No es por jo..., nosotros ( con su novia) hemos estado de viaje tres días, trabajando, en Huancayo, y yo no me he enterado. Hemos estado jueves, viernes, sábado y el domingo me fui al estadio (para ver el clásico Alianza Lima vs Universitario de Deportes) y no he chequeado lo que pasa en redes sociales, no sé si el programa sale junto con nosotros, si sale después ni qué día sale, pero sé que les irá bien porque los dos son grandes imitadores, pero Jorge es mejor. Te lo digo de corazón, no porque Jorge sea mi amigo, a mí me gusta más Jorge como imitador.

¿Si funciona, eso haría que te fueras del elenco?

Nunca he dicho que vaya a dejar el elenco.

Por eso te pregunto

Él (Carlos Álvarez) no trabaja en el programa. Ahí nos estamos equivocando. Él está trabajando en un programa aparte con Jorge. Si trabajáramos juntos no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas se cómo se llama el presidente.

