El cómico Carlos Vílchez anunció su nuevo espectáculo en el que brindará su ‘Primer curso de especialización antiampay’, en medio de la polémica que generó el ampay de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal.

Aprovechando la coyuntura, Carlos Vílchez brindará este divertido ‘curso’ dada la fama que ha ganado por ser uno de los pocos varones de la farándula que no ha protagonizado un ampay.

“Este 13 de mayo en @ccbianca_barranco estaré dando el primer curso de capacitación!! No faltes a este show… entradas en @teleticket.oficial a partir del Lunes 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️”, escribió Carlos Vílchez.

NUNCA LE ENCONTRARON NADA

En entrevista con ‘La fe de Cuto’, Carlos Vílchez se jactó de tener una carrera alejada de escándalos y señala que muchos lo califican de ‘mujeriego’ , pero no le han descubierto nada.

“Bastante amplia sin roches, sin problemas, sin chongos, sin nada. A pesar de que uno es palomilla, no voy a mentir, soy repalomilla, pero siempre he sabido cuidar mi carrera, he sabido siempre conjugar los verbos. La carrera es una, la pendejada es otra... o sea, me tildan de mujeriego, de todo a mí, pero nadie me ha visto nada”, dijo Carlos Vílchez.