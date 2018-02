Carlos Vílchez: "Si JB regresa con Carlos Álvarez, yo renuncio" [VIDEO]

Carlos Vílchez siempre se ha caracterizado por su buen sentido del humor y su espontaneidad. Sin embargo, durante una entrevista con Alan Diez en Radio Capital se puso bastante serio cuando le preguntaron por la dupla de Jorge Benavides - o JB- y Carlos Álvarez.

Hace un par de semanas, Carlos Álvarez se unió a Jorge Benavides en 'El Wasap de JB'. El humorista regresó a Latina para grabar el sketch de Alejandro Choledo y Eliane Carpa. Ambos se reunieron después de 8 años.

Pese a que el encuentro fue celebrado por los seguidores de 'El Wasap de JB', parece que Carlos Vílchez no lo tomó de la misma forma. Según reveló la popular 'Carlota', si Carlos Álvarez se une nuevamente a Jorge Benavides, el renunciaría.

"Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. No es que nos llevemos bien o mal, pero no me gusta mucho trabajar con él. Trabajé un mes creo, pero no me agrada", dijo bastante serio Carlos Vílchez.

El humorista fue tan honesto con su respuesta que, a la pregunta de Alan Diez sobre una supuesta reunión en El Wasap de JB, no dudó en señalar que renunciaría inmediatamente. Carlos Vílchez dijo que buscaría chamba en cualquier canal.

Alan Diez: "Si JB te dice mañana: 'grabamos con Carlos"...

Carlos Vílchez: "Perfecto, yo llamo a Mariana (Ramírez del Villar, productora de Pro TV de América Televisión) y ojalá que me recoja. Mariana, o no sé, algún canal. Sino me recogen acá en la radio"

Lo que sí dejó claro Carlos Vílchez es que considera un buen imitador a Carlos Álvarez y que eso nadie se lo quitará, pero lamentablemente entre ambos no hay química.

"Me parece un buen imitador Carlos. Siempre lo dije. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece un buen imitador -no en todo lo que hace, en algunas cosas-, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él", enfatizó Carlos Vílchez.

Carlos Vílchez sobre Carlos Álvarez

