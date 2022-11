CONFIRMADO. Carlos Vílchez decidió pasarse a las filas de ‘América Televisión’ bajo la conducción de un programa del mediodía junto a María Pía Copello. El carismático artista dejó JB en ATV volvería con su personaje de ‘La Carlota’ para reemplazar al magazine de ‘En Boca de Todos’ que salió del aire hace unas semanas.

“Contenta, emocionada, es una mezcla de sentimientos. Tomo con mucha humildad que piensen en mí para este proyecto de mediodía. Las cosas hay que hacerla con miedo, no importa”, fueron las primeras declaraciones de Pía en plena preventa de América Televisión.

Además, la exconductora de ‘Esto es Guerra’ se mostró contenta por tener a Carlos Vílchez como acompañante en el nuevo programa que se estrenará en el 2023. Aseguró que serán una buena dupla.

“No he trabajado con Carlos Vílchez, pero nos llevamos super bien, hay bastante química, cuando hemos hecho alguna cosa siempre ha habido una bonita relación. Carlos me hace reír, es muy gracioso, me parece espectacular, qué bonito porque a mí me encanta el humor”, agregó.