SE PUSO ROMÁNTICO. Carlos Vílchez parece haber sentado cabeza ya que cumplió nada menos que tres años con su novia Melva Bravo, con quien trabaja en el programa de Jorge Benavides, JB en ATV.

A través de sus redes sociales, el cómico compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja. “Muchas fotos muchos recuerdos, siempre juntos… gracias por soportar 3 años a esté Run Run”, escribió en Instragram junto a tres fotos de los dos.

La publicación superó las 11 mil reacciones en tan solo unas horas y recibió cientos de comentarios de sus seguidores. “Bendiciones y sigan juntos por siempre”, “Así que Melva debe tener cantidad de agua de azar para tantos años que vienen”, “Tío y el matricidio????”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

CARLOS VÍLCHEZ SE CORRE DEL MATRI

A finales de setiembre de este año, Carlos Vílchez señaló que aún no le ha pedido la mano a su novia, Melva Bravo, luego de hacerse viral el video del programa ‘JB en ATV’, donde su personaje de ‘Jesús Barco’ le entrega la roca a su pareja.

“Eso ha sido una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez. Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen, ja, ja, ja. Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, comentó el actor cómico.

Pero sé sincero, ¿hay planes de matrimonio?

Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado, ja, ja, ja. Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que toda llegará en su momento.

Serás un soldado caído...

A todos nos toca, y ahora estamos disfrutando una etapa maravillosa juntos.

¿Seguirás en el 2022 en ATV?

Tanto yo como todo el grupo nos sentimos muy cómodos en ATV y espero que pronto tengamos noticias respecto a la renovación, pues el programa ha funcionado muy bien, las críticas siempre son positivas y estamos agradecidos al respaldo que nos da el público cada semana.ç

