Carlos Vílchez contó que fue una decisión difícil alejarse de ‘JB en ATV’ por su amistad con Jorge Benavides, pero está contento por la nueva oprotunidad laboral que tiene de regresar al mediodía para conducir un nuevo magacín con María Pía Copello a quien calificó como una persona muy divertida. La dupla estaría al aire, por la señal de América Televisión, el próximo 5 de febrero.

Cada vez que te veo como la ‘Carlota’ en la promoción de América Televisión no puedo dejar de reír y más cuando te desmayas.

Qué chevere que te diviertas.

Va a ser divertido verte al mediodía, supongo que fue una decisión muy pensada dejar JB.

Claro, fue una decisión difícil porque es dejar a tu compañero de tantos años. Ahora, no es dejar la comedia, porque lo que voy a hacer al mediodía igual tiene mucho de comedia. Pero sí, la decisión fue difícil. A veces hay que hacer cosas diferentes para seguir creciendo en esta carrera que es tan dura , sobre todo en estos tiempos. Sin embargo, estoy contento y feliz de regresar a América, un canal donde siempre me trataron bien, al igual que en Latina, en ATV. Uno se va triste, pero pensando siempre en la familia, que es lo más importante.

Qué triste debió ser la despedida con Jorge, bueno siempre se van a ver, pero ya no van a estar en el día a día. ¿Antes has trabajado con María Pía, se conocen, han interactuado?

Sí, claro la despedida de amigos, nos vemos siempre, pero igual ya no vamos a trabajar juntos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Con María Pía nunca he trabajado ha estado invitada conmigo, tal vez hasta en cuatro oportunidades, la hemos pasado súper, porque es muy divertida, pero de ahí que pasará, no sé si estaremos juntos.

Es un reto, no, porque ‘En boca de todos’ tenía cinco años al aire y van a entrar a poner el humor que tanto necesita nuestro país en este momento y hacer que el ama de casa se entretenga

Claro, hay que divertirse, hay que pasarla bien, hay que gozarla, sobre todo al mediodía con las amas de casa, darles un poco de diversión. Es lo que queremos, es nuestro objetivo y tenemos que cumplirlo y a ver cómo nos va, esperemos que muy bien. Que la gente nos recepcione bien en general, no solo las amas de casa aunque el programa está dirigido a ellas, en general nos gustaría que nos vean todos, lo vamos a intentar y lo vamos a lograr. Pía es muy divertida, así que esperen algo bueno de nosotros. Y sí, las cosas en nuestro país están difíciles, así que vamos a hacer que la gente se olvide un poco de los problemas.

Qué bueno, las mejores de las vibras en este año por el que has fichado... y avisa cuándo es tu boda

Bueno, no sé si será por un año. Si son más, bienvenidos sean, de todo corazón. Pero boda, ¿qué, te vas a casar?

Cuando te cases ...

Jajaja. Sí, solo te estaba cochineando. Gracias por el interés a mi carrera.