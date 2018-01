Carlos Vílchez cuenta todo sobre su salida de 'En Boca de Todos' [ENTREVISTA]

El cómico Carlos Vílchez se siente en casa al lado de su ‘hermano’ Jorge Benavides y descartó que lo hayan ‘botado’ de l programa 'En Boca de Todos' de América Televisión para irse a ‘El wasap de JB’.

“No me botaron ni me creo lo máximo para irme de la noche a la mañana. Simplemente, no llegamos a un acuerdo y no sigo en ‘En boca de todos’, y tanto Mariana Ramírez del Villar como Diego Quijano siguen siendo mis amigos y les estoy muy agradecido”, detalló Carlos Vílchez, quien ayer empezó a grabar en el programa cómico.

¿Pero grabaste una promoción con Tula y Maju?

Claro, la grabé porque todo estaba bien. Luego, no me llamaron, recién lo hicieron cuando los dueños de ‘ProTV’ llegaron de viaje y todo tiene su tiempo. No llegamos a un acuerdo y así como a los futbolistas, me jalaron. Estoy feliz de volver a trabajar con Jorge, es mi hermano, nos conocemos más de 30 años, me siento en casa y estoy haciendo lo que más me gusta.

La ‘Carlota’ sigue vigente...

Claro, ahora más recargada porque se ha reencontrado con ‘LuisMi’. Hemos grabado el sketch y terminamos hinchados de tanto reír. La gente se va a vacilar mucho este sábado.

Tendrán al ‘Reventonazo de la Chola’ como competencia, ¿te jalaron para levantar el rating?

Siempre hay competencia y eso es bueno para crecer y superarse. ‘JB’ es una marca de éxito y el programa solo busca sumar, todos aportamos para que el televidente se divierta. Soy un obrero más.

¿Volverás a hacer cine?

Me llamaron para dos películas, pero deseo hacer cine pícaro al estilo de Porcel y Olmedo, pero fino.



(E. Castillo)

