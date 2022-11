Lo niega hasta el final. Carlos Vílchez fue interceptado por una reportera de Magaly Medina, quien le preguntó acerca de su salida de ATV, debido al nuevo programa que conducirá con María Pía Copello.

A pesar de que Copello anunció días atrás que Vílchez sería su compañero en el nuevo magazine del mediodía que se estrenará a principios del 2023 a través de América Televisión, el actor cómico negó tal afirmación.

¿En algún momento he dicho que me voy de ATV? No, Magaly lo ha dicho. Mientras yo no lo diga, todavía no me voy, yo estoy acá. Pertenezco al canal (…) No tenía por qué dar un paso al costado porque me tratan bien, si me trataran mal doy un paso al costado en una”.

“Estoy contengo de estar con Jorge una amistad de 38 años, así nomás nadie la tiene, pero si yo cambio de camiseta yo mismo lo voy a decir, me voy a encargar, te lo aseguro”, finalizó el actor cómico

Vílchez desmiente a María Pía y niega renuncia de ATV. VIDEO: ATV

