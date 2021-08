Carlos Vílchez llegó al barrio. La vecina chismosa de Trome no perdió la oportunidad de hacerle algunas preguntitas y así sacarle unas pepitas para este diario. Aquí te dejamos el video de la entrevista al personaje detrás de ‘La Carlota’. ¡Disfruta sobrino!

El actor Carlos Vilchez fue el invitado de la vecina chismosa de Trome y le contó cómo la gente lo vacila en las calles. ¿Se parece a Cachay? Entérate sus más íntimos secretos y las locuras de amor que han hecho por él en ‘’20 cosas que no sabías de…’’

1.- ¿Qué es aquello que no soportas en los demás?

Que sean falsos, mentiroso y tardones.

2.- Si pudieras tener cualquier oficio del mundo, ¿Cuál erigirías?

Uy, futbolista. Soy zurdo, con eso te digo todo.

3.-¿Cuál es tu mayor miedo en esta vida?

El perder a mi familia. Me da miedo irme de esta tierra sin que mi familia esté bien constituida como yo o quiero.

MIRA EL VIDEO COMPLETO EN YOUTUBE

4.- ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor?

No he hecho una locura por amor. Por mí si han hecho locuras de amor. Viajaron y me fueron a ver a un lugar lejano, en la sierra alta. Fue increíble saber que alguien que te tenía tanto amor fuera a verte.

5.- Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿Cuál sería?

Mis 34 años. A esa edad tenia a mis dos hijos. También era terrible, pero con madurez y sensatez.

6.- ¿Qué es lo que siempre te dice un fan cuando te ve por primera vez?

La clásica. Soy tu fan numero uno.

7.- ¿Te han confundido con otro famoso

Confundirme no sé, peor me han dicho Carlos Álvarez, Carlos Benavides, me han dicho ‘Cachay’, la ‘Mona’ Jiménez, René Higuita y ‘Pibe’ Valderrama. No sé si me confunden o lo hacen por ‘cochinear’.

BIENVENIDA LA TARDE LA COMPETENCIA REALITY, CONRCUSO DE COMPETENCIA CONDUCIDO POR LAURA HUARCAYO

8.- ¿Cómo nace ‘La Carlota’?

Nació en el teatro, en el año 1991. Jorge Benavides me dijo que inventara un personaje. Me inspiré en un chico del barrio que iba y venía de Estados Unidos, usaba una camisa con brillos. El amigo era gay y nos miraba a todos como ‘cac...’. Con este personaje he trabajado 14 años.

9.- ¿La frase familiar que más tienes presente?

Te amo, es mi palabra clave.

10.- ¿Algún talento oculto que tengas?

Puede ser la pelota, la gente no sabe que juego bien al fútbol. A mis 53 años y con los meniscos rotos, hay que cuidarse.

11.- ¿Cuál es tu serie de favorita?

‘The good doctor’. Estoy esperando la quinta temporada, es extraordinaria.

12.- Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿Qué elegirías?

Me hubiera gustado aprender algún día a lustrar zapatos. Con escupitajo y todo. Me parecía increíble eso.

13.- ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?

Todos los domingos, nuestros padres nos llevaban al Parque de las leyendas. De eso no puedo olvidarme jamás.

14.- ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?

Mi cabello, mis ojos y mis pestañas rizadas.

15.- ¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

En mi país. Me iría otro país a conocer, pero viviría siempre en mi Perú, es increíble.

Carlos Vílchez. (Trome)

16.- En qué piensas si te menciono a... ¿tus hijos?

Los amores de mi vida

17.- ... Jorge Benavides

Un gran y excelente amigo, gran padre, amigo hermano e hijo.

18.- ... JB en ATV

Estamos sintiendo una recepción muy bonita del publico.

19.-...Trome

Me ha facilitado la vida artística muchas veces. No soy mucho de habar con la prensa, me han apoyado mucho. Estoy muy agradecido.

20.- ¿Un mensaje final?

Me pueden escuchar en Radio Panamericana, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.