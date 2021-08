El actor cómico Carlos Vílchez tomó con humor que sus fans lo vacilen en las redes sociales diciéndole ‘soldado caído’, al ver sus publicaciones con su novia Melva Bravo, con quien lleva casi dos años de relación, y señala que tiene una ‘relación bonita’ pues ahora va del trabajo a su casa.

“La gente está fresca y es divertida, y lo tomo con humor, pero todos tenemos derecho a descansar, estoy relajado, contento y feliz, tengo una relación bonita. Estamos disfrutando nuestros días, y soy una persona que va de su trabajo a la casa, muy tranquilito”, enfatizó el comediante Carlos Vílchez.

Estás anunciando un nuevo show con el doctor Tomás Ángulo, ¿de qué se trata?

Vamos a hacer el show ‘Par de enfermos’, que será a mediados de setiembre y de manera presencial. Ahí estaré como paciente para que el doctor intente curarme de mi problema con las mujeres, ja, ja, ja. Estamos afinando los detalles y está quedando muy divertido, en cada reunión aparecen cosas nuevas y terminamos carcajeándonos.

¿Es verdad que estás a dieta?

Estoy siendo muy aplicado y sigo todas las indicaciones de mi nutricionista, ya he perdido seis kilos y espero que sean unos cuatro más. No como nada de arroz ni carbohidratos como papa ni camote, solo estoy con verduras y carne de pollo o pavo. Me cuesta pero es lo mejor para mantener la salud.

DENUNCIÓ A DELINCUENTES

Hace unas semanas, el comediante Carlos Vílchez denunció que delincuentes vienen tomando su nombre en las redes sociales y alertó a sus seguidores de que no viene realizando sorteos, regalos ni realiza ningún tipo de casting.

“He alertado a mis seguidores de que existen personas, presuntos delincuentes, que han creado varias cuentas falsas con mi nombre. Me he enterado porque muchas mujeres me han escrito preguntándome por los sorteos y lo estoy denunciando para que nadie salga perjudicado”, comentó el integrante de ‘JB en ATV’.

Además, les pide a las chicas no caer en este tipo de engaños y aclara que no realiza sorteos ni vende nada en sus redes sociales.

“Con la fama que me han hecho de mujeriego hasta podrían escribirle a las chicas para invitarlas a casting o cosas similares, y que son totalmente falsas”, añadió Vílchez.

Finalmente, cuenta que el programa ‘JB en ATV’ se encuentra muy unido y les gusta competir. “La competencia siempre es buena, te hace crecer y nos gustan los retos”, añadió.