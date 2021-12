Carlos Vílchez y Tomás Angulo se presentaron este viernes en Magaly Tv La Firme para promocionar su show ‘Par de enfermos’. La urraca no pudo aguantarse y troleó al actor cómico, quien la saludó con un beso en la mano.

“A mí no me sobonees, tu floro barato ya te he dicho que conmigo no funciona, igualito te voy a ampayar”, le advirtió la conductora, aunque reconoció que ahora está ‘plantado’ desde que inició una relación con Melva Bravo.

“Ya te he dicho... no vas a poder... cuando uno tiene 53 años tiene que mejorar su vida”, le contestó Carlos Vílchez fiel a su estilo.

En ese sentido, aseguró que llegó un momento en el que se cansó de su vida de picaflor. “Ya estoy plantado, ahora sí me enamoré de verdad”, indicó el actor cómico e integrante de JB en ATV.

Asimismo, Carlos Vílchez le pidió a Magaly Medina que, al igual que hizo con Susy Díaz, lo case con Melva Bravo. “Por interno nos ponemos de acuerdo en la fecha”, aseguró, aunque reconoció que aún no se divorcia de su anterior pareja.

CARLOS VÍLCHEZ CELEBRA ANIVERSARIO CON MELVA BRAVO

Carlos Vílchez parece haber sentado cabeza ya que cumplió nada menos que tres años con su novia Melva Bravo, con quien trabaja en el programa de Jorge Benavides, JB en ATV.

A través de sus redes sociales, el cómico compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja. “Muchas fotos muchos recuerdos, siempre juntos… gracias por soportar 3 años a esté Run Run”, escribió en Instragram junto a tres fotos de los dos.

La publicación superó las 11 mil reacciones en tan solo unas horas y recibió cientos de comentarios de sus seguidores. “Bendiciones y sigan juntos por siempre”, “Así que Melva debe tener cantidad de agua de azar para tantos años que vienen”, “Tío y el matricidio????”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

