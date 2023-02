El comediante Carlos Vílchez contó que la ‘Carlota’ ha evolucionado pues se ha adaptado a los cambios que se vienen dando, pero seguirá manteniendo su esencia. Por ello, ahora no usará tanto maquillaje ni un vestuario tan colorido como antes.

“La Carlota es un personaje querido por el público, tiene 32 años; pero ahora le he bajado algunas cosas como en el maquillaje, no quiero que nadie se moleste y así me siento más cómodo. Tampoco habrán tantos gestos, pues hacía muchas muecas y el vestuario no será tan colorido, pues solo tendré colores enteros”, señala Carlos Vílchez respecto a las características físicas de su personaje.

Además, señala que el humor también ha cambiado, pero la ‘Carlota’ mantendrá su esencia.

“El humor también ha cambiado y tendré que ponerle su freno de mano, pero la Carlota es un personaje pintoresco, rico, que puede decir muchas cosas y que siempre ha estado limpio, que respeta a todos”, añadió.

Por otro lado, el programa ‘Mande quien mande’, donde la ‘Carlota’ conduce con María Pía Copello debutó el último lunes con 8,1 puntos de rating, siendo líder de su horario; pues superó al noticiero Latina mediodía y la novela ‘Fruto prohibido’.

VÍLCHEZ Y MARÍA PÍA DEBUTARON EN AMÉRICA

María Pía Copello y ‘La Carlota’ (Carlos Vílchez) debutaron ayer al frente del programa ‘Mande quien mande’, que se emite a la 1:30 pm por América Televisión y señalaron que se sintieron muy cómodos con esta nueva propuesta que busca llevar mucho humor y sano entretenimiento al público.

“ Me he divertido mucho en esta nueva etapa televisiva que acabamos de iniciar con la Carlota , poco a poco iremos ganando más confianza, es un formato diferente para mí y con una dupla distinta”, señala María Pía Copello tras el debut de ‘Mande quien mande’, que se emite todas las tardes por América Televisión.

En tanto, Carlos Vílchez señala que apostarán por el humor para conquistar al público en un horario tan complicado.

“Es un reto para nosotros y vuelvo con la ‘Carlota’, que es un personaje muy querido por el público y no lo hacía hace algunos años. Vamos a presentar mucho humor, habrá mucha risa y lo bueno es que María Pía maneja bien el humor; así que eso nos va a diferenciar de otros programas. Además, tendremos invitados, algunos realities de talentos y un poco de espectáculos”, señala el comediante.

MARÍA PÍA NO SE COMPARA CON GISELA

En otro momento, María Pía señala que no va a ser la nueva ‘Señito’ y que a sus invitados los tratarán siempre con respeto, pero sin dejar de hacer las preguntas correctas.

“ No soy la nueva Señito. Considero que Gisela Valcárcel ha sido espectacular en ese horario (mediodía), ha roto todos los esquemas y por algo es muy querida en el país; pero nosotros haremos algo diferente. Vamos a tener invitados que quizás sean polémicos y les vamos a preguntar lo que el público quiere saber de ellos, creo que la clave es cómo se pregunta”, enfatizó la conductora.

TE PUEDE INTERESAR:

María Pía y la Carlota estrenan ‘Mande quien mande’ y regalarán viaje a China con nuevo reality

‘Alessia’ y ‘Jimmy’ felices por su dupla en AFHS: “Hemos hecho buena química”

Clavito y su chela revela detalles de su vida en EE.UU.: “Fui peluquero, soldador y trabajé en construcción”