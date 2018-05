Carlos Vílchez: Melcochita le pide "no fijarse en lo que hace el resto" [FOTOS]

El cómico Melcochita le pidió a su colega Carlos Vílchez preocuparse más de su programa y no fijarse en lo que hace el resto, por sus críticas a ‘El Reventonazo de la Chola’.



“No entiendo cuando dice que ‘El Reventonazo’ es un magacín, lo único que me interesa es que el rating sigue creciendo y puedo medir el cariño de la gente en la calle. Todos me comentan las cosas que hacemos, se vacilan con el programa. Carlos Vílchez debe ocuparse de su programa”, expresó Melcochita.



El también sonero comentó que cuida al máximo su alimentación y hace ejercicio diariamente. “ Tengo 82 años y me cuido mucho con las comidas y hago deporte. Me siento fuerte, tengo que estar bien para ver crecer a mis hijos”, indicó Melcochita.