Carlos Vílchez contó que ayer fue al mercado, en Surco, para hacer las compras de su casa luego que el presidente Martín Vizcarra determinó que los varones podrían salir los días lunes, miércoles y viernes de su domicilio, para darle un ‘nuevo martillazo’ al coronavirus durante este ‘Estado de emergencia’.

“Compré todo, pero me equivoqué con el pollo. Me mandaron por un pollo entero y terminé comprando una pechuga en filete, fue mi único error”, contó el actor cómico.

¿Cómo fue tu experiencia en el mercado?

Puritos hombres, no había ninguna mujer. Nunca había hecho las compras solo.

¿Tuviste alguna dificultad?

Tuve que hacer una videollamada porque no conocía algunas cosas, ja, ja, ja. Mis respetos para las mujeres.

¿Qué te parece esta medida para detener el coronavirus?

Es una buena opción porque la gente está haciendo lo que le da la gana. No es difícil acatar las órdenes, no salgamos de casa.

FARID: SOY UN AMA DE CASA

De otro lado, Farid Ode contó que es un experto haciendo las compras en el mercado. “Soy de los pocos hombres, por lo mismo que tengo un restaurante, que siempre hago mis compras. Yo escojo mis verduritas, los pescados, etc.”, contó.

¿Sabes diferenciar entre una papa huayro y amarilla?

¡Claro! Sé diferenciar el culantro, huacatay, perejil, papa amarilla, blanca, huayro, de todo. Soy un ama de casa. En mi restaurante no solo hacemos comida marina, también criolla, así que estoy al tanto de todo. A mí nadie me engaña. Las únicas que me engañaron son las mujeres (risas). (D. Bautista /M.Casas)