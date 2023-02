El actor cómico Carlos Vílchez, quien interpreta a la ‘Carlota’ en el programa ‘Mande quien mande’, comentó que ya está conviviendo con su novia Melva Bravo y que su relación atraviesa su mejor momento.

“Por el momento no hay matrimonio, pero estoy muy feliz con Melvita, somos felices. Cada día estamos más que contentos de estar juntos. Nosotros nos conocemos desde el 2011 y ya tenemos ya cuatro años como pareja. Y hace un año y medio que estamos conviviendo”, revela el el popular ‘Tío Vílchez’.

¿Cuál es la clave para que la relación crezca cada día?

Nosotros nunca discutimos, cuando ya me molesta mucho le dijo ‘ya mi amor’, ja, ja. Sucede que me ha agarrado cansado y hoy en día estoy pensando más en seguir creciendo que en estar divirtiéndome, yo nunca he sido discotequero y compartimos mucho tiempo juntos, hay mucha comunicación y respeto.

¿Entonces, no eres de salir mucho?

Solo con los amigos, vamos a reuniones cuando el cuerpo lo permite; pues también hay compromisos de trabajo y los dos solo queremos llegar a la casa y descansar, salir a comer algo, ir al cine o pedir un delivery.

Pero sales a jugar tus pichangas...

Claro, eso siempre va a estar en la agenda; así como también ir a jugar billar con mis amigos de promoción. A veces, juego fulbito con mi hijo. Eso es lo importante, que cada uno respeta el espacio del otro... así como ella sale a reuniones con sus amigas o con la familia, y la suelo acompañar.

‘LA CARLOTA’ EN MQM

Hace unos días, la productora y directora de talentos de Pro tv, Mariana Ramírez del Villar afirmó que los conductores María Pía Copello y Carlos Vílchez son una dupla ganadora, y que no van a vivir de los excesos en el magacín ‘Mande quien mande’, que se emite todas las tardes en América Televisión.

“Estamos apostando por el humor, creemos en el poder de la risa para aliviar todos los males. La ‘Carlota’ es la persona idónea y María Pía tiene correa, se mete al cachondeo, es una dupla ganadora”, comentó.

¿Qué no van a hacer en este nuevo espacio?

No vamos a vivir de los excesos, de ningún tipo. No nos gusta, no nos conviene y encima no lo sabemos hacer.

Pero tendrán su espacio para el espectáculo...

Tenemos una secuencia importante con Juancho (un muñeco), de humor negro y nos permite cierta licencia para tocar diversos temas, pues no nos interesa que María Pía ni Carlos ingresen a ese terreno. Apostamos por el humor y visibilizar el talento nacional.

