El actor cómico Carlos Vílchez señaló que aún no le ha pedido la mano a su novia, Melva Bravo, luego de hacerse viral el video del programa ‘JB en ATV’, donde su personaje de ‘Jesús Barco’ le entrega la roca a su pareja.

“Eso ha sido una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez. Pide al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen, ja, ja, ja. Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, comentó Carlos Vílchez.

Pero sé sincero, ¿hay planes de matrimonio?

Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado, ja, ja, ja. Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que toda llegará en su momento.

Serás un soldado caído...

A todos nos toca, y ahora estamos disfrutando una etapa maravillosa juntos.

También acabas de regresar al teatro...

Ya debuté con el show ‘Par de enfermos’ junto al doctor Tomás Ángulo y el público se ha divertido mucho. Ahora vamos a reponer todos los viernes desde el próximo 8 de octubre en Bianca de Barranco. Además, ya tenemos hasta planes para ir a provincias.

¿Seguirás en el 2022 en ATV?

Tanto yo como todo el grupo nos sentimos muy cómodos en ATV y espero que pronto tengamos noticias respecto a la renovación, pues el programa ha funcionado muy bien, las críticas siempre son positivas y estamos agradecidos al respaldo que nos da el público cada semana.

‘TENGO UNA RELACIÓN BONITA’

Hace unas semanas, el cómico nos contó algunos detalles de su relación y que cada día va consolidándose con Melva Bravo.

“Cada día nos va mucho mejor, estoy contento y feliz, tengo una relación bonita. Estamos disfrutando nuestros días, y soy una persona que va de su trabajo a la casa, muy tranquilito”, expresó.

El actor cómico Carlos Vílchez tomó con humor que sus fans lo vacilen en las redes sociales diciéndole ‘soldado caído’, al ver sus publicaciones con su novia Melva Bravo, con quien lleva casi dos años de relación.

“La gente está fresca y es divertida, y lo tomo con humor, pero todos tenemos derecho a descansar, estoy relajado, contento y feliz, tengo una relación bonita. Estamos disfrutando nuestros días, y soy una persona que va de su trabajo a la casa, muy tranquilito”, enfatizó el comediante Carlos Vílchez.