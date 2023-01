¡ACABA CON RUMORES! Carlos Vílchez se refirió a la supuesta “bronca” que tendría con Carlos Álvarez, esto luego de su salida del programa de JB. Según el cómico, nunca ha tenido nada contra Álvarez; no obstante, reconoce que no comparte el mismo humor.

“Yo no le tengo bronca a Carlos Álvarez, la gente cree que le tengo bronca. Lo que pasa es que Carlos tiene un humor diferente a de Jorge (Benavides). Carlos tiene un humor bien político, netamente político, yo no le entro a la política, no me gusta la política y por eso nunca no he coincidido con él”, explicó al canal de YT de La Linares.

Entrevista de Carlos Vílchez con Verónica Linares

Además, indicó que si bien es cierto que dijo que no trabajaría con él eso no responde precisamente a una “pelea” y que, incluso, ahora la gente ha comenzado a comenzado de decir que como ya no forma parte de JB en ATV su reemplazo podría ser el mismo Carlos Álvarez.

“Yo en una entrevista dije que no trabajaría nunca con Carlos Álvarez y la gente lo tomó por el otro lado. Y ahora la gente está poniendo, ‘ahora que ya se fue el Vílchez que regrese Carlos Álvarez’”, agregó.

Carlos Vílchez conducirá un programa con María Pía

Una de las sorpresas de este año es el nuevo programa de PROTV Producciones que se emitirá en el mismo horario que el desaparecido espacio de ‘En boca de todos’.

Se ha confirmado que los conductores serán Carlos Vílchez y María Pía Copello.

