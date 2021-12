El actor cómico Carlos Vílchez comentó que espera concretar su programa propio por ATV, tras la buena experiencia que tuvo en ‘Noche de patas’, donde no solo presentaría humor, sino habrá entrevistas y música. Además, señaló que su relación con Melva Bravo está cada día más fuerte, aunque aún no piensan en el matrimonio.

“Este año ha sido complicado por la pandemia, pero hemos salido adelante con el programa (‘JB en ATV’) junto a todo el elenco, yo me siento muy contento con el respaldo que el público nos ha dado cada sábado. Pero debo confesar que con la experiencia que tuve en ‘Noche de patas’, pues me ha quedado el ‘bichito’ de seguir con la conducción de un espacio donde haya humor, conversación y música”, señaló Carlos Vílchez.

Esa idea la tienes desde hace muchos meses...

Exacto, pero este año recién nos hemos estado acomodando en el canal, y espero que se concrete en el 2022. Todo es posible, yo me encuentro muy animado, tengo muchas ideas en la cabeza para desarrollar, siempre tengo proyectos y eso me mantiene siempre activo. Además, también planeo realizar un unipersonal que lo tenía pauteado para realizar en el 2020 y nunca se pudo realizar debido a la pandemia, hay muchas cosas por contar.

¿Y cómo va la relación con Melva?

Muy bien, cada día mucho mejor, más unidos y el amor crece. Yo me siento muy feliz, plantado.

‘AHORA SÍ ME ENAMORÉ'

Hace unos días, Carlos Vílchez y Tomás Angulo se presentaron este viernes en Magaly Tv La Firme para promocionar su show ‘Par de enfermos’. La urraca no pudo aguantarse y troleó al actor cómico, quien la saludó con un beso en la mano.

“A mí no me sobonees, tu floro barato ya te he dicho que conmigo no funciona, igualito te voy a ampayar”, le advirtió la conductora, aunque reconoció que ahora está ‘plantado’ desde que inició una relación con Melva Bravo.

“Ya te he dicho... no vas a poder... cuando uno tiene 53 años tiene que mejorar su vida”, le contestó Carlos Vílchez fiel a su estilo.

En ese sentido, aseguró que llegó un momento en el que se cansó de su vida de picaflor. “Ya estoy plantado, ahora sí me enamoré de verdad”, indicó el actor cómico e integrante de JB en ATV.

Asimismo, Carlos Vílchez le pidió a Magaly Medina que, al igual que hizo con Susy Díaz, lo case con Melva Bravo. “Por interno nos ponemos de acuerdo en la fecha”, aseguró, aunque reconoció que aún no se divorcia de su anterior pareja.