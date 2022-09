El reencuentro entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez ha traído cola. Y es que después de que se viralizara una foto juntos, al lado del productor Ney Guerrero, muchos se preguntan qué pasará con Carlos Vílchez en el ‘Wasap de JB’, ya que en el pasado el popular humorista aseguró que no quería trabajar con Álvarez.

Samuel Suárez, de Instarándula, úsó sus historias de Instagram para recordar una entrevista que le brindó Carlos Álvarez a Milagros Leiva en 2018, en la que la periodista le pregunta sobre la posibilidad de volver a trabajar con Jorge Benavides pese a que el ‘tío Vílchez’ aseguró que de ser el caso, renunciaría.

“Tras fotito de JB y Carlos Álvarez, el tío Vilchez se vuelve tendencia y es que al parecer este no soportaría trabajar al lado de posible jale de ATV”, escribió el popular Samu, junto a un extracto de la controvertida entrevista.

“Carlos Vílchez ha dicho que si tú vuelves a trabajar con Jorge Benavides, él renuncia”, le dijo en ese momento la conductora de Radio Capital. “Bueno, sobre ese punto no tengo ningún comentario. Sí me gustaría volver a trabajar co Jorge... lo único que puedo decir es que soy muy profesional, me gusta que las cosas saslgan bien y no le guardo rencor a nadie, si me lo tienen a mí, mala suerte, qué voy hacer”, dijo Álvarez en aquella oportunidad.

Hasta el momento, Carlos Vílchez no se ha pronunciado por el posible retorno de Carlos Álvarez al elenco de Jorge Benavides. Sin embargo, en sus historias de Instagram mostró un adelanto de lo que será la edición de este sábado del ‘Wasap de JB’ y su trabajo en ‘Noche de patas’.

Carlos Vílchez se habría negado a trabajar con Carlos Álvarez en 2018. Video;: Instarándula

¿JB Y CARLOS ÁLVAREZ JUNTOS DE NUEVO?

Al parecer, algo se viene cocinando entre los famosos comediantes Jorge Benavides (JB) y Carlos Álvarez, quienes se encontraban distanciados. Una reciente fotografía publicada en redes sociales así lo dejó entrever.

Los artistas estaría barajando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en televisión, tal y como lo hicieron en el programa ‘El Especial del Humor’ hasta el 2011, que se trasmitía en Latina.

Esta mañana, JB posteó una foto en sus redes sociales donde se le ve sentado junto a Álvarez y el conocido productor de TV Ney Guerrero, quien trabajó muchos años con la periodista Magaly Medina.

El director de ‘JB en ATV’, sin embargo, dejó un misterioso mensaje en la descripción de la publicación, pues solo colocó dos signos de interrogación, sin dar más detalles sobre la reunión que sostenía con Guerrero y Álvarez.

