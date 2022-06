El actor cómico Carlos Vílchez contó que se encuentra ‘muy pedido y solicitado por las nenas’, debido al éxito de sus shows; pero enfatiza que solo tiene ojos para su novia Melba. Además, contó en el programa ‘La banca’, que Carlos Álvarez es un buen imitador, pero que Jorge Benavides es el mejor.

“No soy de estar pendiente del rating, pero me comentaron que el fin de semana nos fue bien en el programa (JB en ATV) y agradezco al público por su respaldo todos los sábados. Más bien, yo soy de recibir muchos mensajes en las redes sociales y conversar con el público en la calle, donde me cuentan que se vacilaron con el programa o con el show cómico que estoy realizando tanto en Lima como en provincias”, comentó Carlos Vílchez.

Te has puesto de moda con tu unipersonal y tus tips para no ser ampayado...

La gente se divierte mucho con mi propuesta, me siento feliz, muy vivo en cada show. Cada vez que veo un teatro lleno y al público riendo... me siento pedido y solicitado por las nenas, ja, ja, ja.

Ahora eres un hombre comprometido...

Y muy feliz, tengo una compañera a quien respeto mucho y nos complementamos. Cada día aprendo mucho de ella, es muy trabajadora y seguimos dándonos amor todos los días.

También vas a estar en el circo...

Así es... este año vuelvo a trabajar con Jorge (Benavides), al lado de la ‘Tía Gloria’. Nosotros tenemos muchísimos años juntos en el circo y nos divertimos con el público.

Por otro lado, Carlos Vílchez, fue entrevistado en el programa ‘La banca’ que conduce Carlos Carlos y aclaró que no trabajaría con Carlos Álvarez porque toca muchos temas políticos, y que Jorge Benavides es mejor imitador.

“Carlos me parece bueno, tiene personajes como el ‘Padre Maritín’, ‘Donayre’, pero lo que no comparto con él, y una vez lo tomaron a mal, es que no trabajaría a su lado porque hace mucha política y yo odio la política, no la entiendo... Además, como no soy imitador siento que no le voy a sacar el provecho a algo”, dijo Vílchez

Además, añadió, que su amigo Jorge Benavides es mejor imitador. “Carlos tiene varios personajes y me mato de risa, pero siempre he dicho que para mí Jorge es el mejor imitador porque tiene más personajes, ha sido internacional y conozco su manera de trabajar”, indicó el cómico.