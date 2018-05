Carlos Vílchez responde a 'Melcochita' [VIDEO y FOTOS]

Carlos Vílchez ‘puso paños fríos’ a la crítica de Melcocha, quien le pidió que deje de hablar de la competencia y se preocupe más por ‘El wasap de JB’.



“No hablo del señor Melcocha. Es un buen amigo y tengo una estima y respeto muy grande por él. Además, es un comediante reconocido”, afirmó.



¿No hay rivalidad con ‘El reventonazo’?

No, somos programas diferentes. ‘El wasap’ es un espacio cómico. Ellos son un varieté, tienen entrevistas, musicales y se les felicita porque buscan la fórmula por rating y ahí está, pero yo no me fijo en eso. Sé que les va bien y a nosotros también.



La semana pasada, Carlos (Álvarez) volvió a grabar con Jorge.

Yo no estuve en la grabación por algo personal y no voy a hablar del tema.



Parece que desean hacer nuevamente un programa juntos.

No me parece malo, al contrario, la gente quiere y pide que se vuelvan a juntar. (M. Casas)



Carlos Vílchez sobre Carlos Álvarez