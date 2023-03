En una reciente entrevista que brindó a “Estás en todas”, el comediante Carlos Vílchez se animó a compartir detalles de cómo fue que nació su reconocido y querido personaje ‘La Carlota’.

Según explicó, el particular personaje fue inspirado por uno de sus vecinos, quien solía vestirse con prendas bastante coloridas. “En mi barrio había un pata que, recuerden ustedes que en esa épocas viajar a Estados Unidos era una cosa impresionante, este patita se vestía con camisas con brillo y venía, pasaba por el barrio y nos miraba a todos así”, contó mientras hacía gestos despectivos.

“Y yo chibolo lo chochineaba de chibolo y me acordé de eso, como yo soy Carlos por eso le puse ‘La Carlota’. Me acordé de él y empecé a imitar sus movimientos”, acotó.

Asimismo, resaltó que unas de las singulares frases que usa ‘La Carlota’ fue inspirado en Luis Miguel, de quien se declaró fanático. “Lo de mi papi, mi churro, mi rey me nace porque yo amo a Luis Miguel. Es más subimos a mi carro y vas a escuchar Luis Miguel”, contó.

Finalmente, Vílchez recordó que su personaje logró popularidad al aparecer frente a la conducción de “Lima Limón” junto a Laura Huarcayo.

“La Carlota conduce por primera vez en ‘Lima Limón’ en América Televisión. Cuando me dijeron para conducir como ‘La Carlota’, al mediodía, tenía miedo. Yo dije no nada que ver, pero me dijeron que ‘La Carlota’ era muy querida. Y fui y me dijeron estuvo bien, que si podía venir mañana y digo a la segunda ya no se viene gratis”, recordó. “Pasó una semana y nos enganchamos con Laura, así como pasó con María Pía”, añadió.