El actor cómico Carlos Vílchez en la reciente entrevista que brindó al programa sabatino “Estás en todas” recordó cómo fueron sus inicios en la TV. Además, resaltó la admiración que siente por Jorge Benavides, quien fue uno de los primeros en darle una oportunidad.

Carlos recordó que su incursión en TV fue en “JB 2 el show”; sin embargo, su primera aparición se vio frustrada por falta de tiempo. “Llega el día miércoles y me tocaba hacer del genio, pasaron las horas y nunca grabé. Ja, ja, ja. Me dijeron que no alcanzó el tiempo, obviamente me fui a mi casa llorando en mi micro” , contó entre risas.

En esa línea, Vílchez recordó que Benavides en “JB 2 el show” era el encargado de hacer todos los personajes. Además, aprovechó para resaltar que lo considera un genio de la imitación.

“‘JB 2 el show’, Jorge hacía todos los personajes, hacía Luis Miguel pero con los pelos parados. No sabes lo que era la cara de Jorge, bueno Jorge para mí es un genio, como imitador es un capo”, reconoció.

Finalmente, el encargado de darle vida a ‘La Carlota’ recordó que en un inicio sus padres no estuvieron muy de acuerdo con que trabaje en la TV. “Llego a mi casa y le cuento a mi mamá, papá que iba a estar en la tele. Pero mi papá no quería que este en la tele, no te lo puedo decir ahora por qué después te lo digo en secreto”, confesó.

