Carlos Vílchez brindó una entrevista a Choca Mandros para “Estás en todas” en donde habló de varios pasajes de su vida privada y profesional. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando aseguró que nunca ha sido infiel.

El conductor de “Mira quien manda” aseguró que ha sido “jugador”, pero nunca tramposo. “He sido recontra pelotero, y de ahí he sido recontra jugador, no lo voy a negar. Nunca he sido tramposo, he tenido bastante personas en mi vida que han salido conmigo, siempre he respetado. Terminaba mi relación y después cuando estaba solo, estaba solo” , comentó ante las cámaras de EET.

Al ser consultado sobre la edad a la que se enamoró, el encargado de darle vida a ‘La Carlota’ sostuvo que ha estado tres veces enamorado.

“Obviamente me enamoré de la mamá de mi hija, mi hija tiene 36 años, sino no hubiera tenido una hija. Después me enamoré de mi esposa, con la que sí me casé, la mamá de mi Giancarlo. Últimamente vivo perdidamente enamorado y locamente enamorada de Melva, es el amor de mi vida, mi compañera y quien me dirigió porque yo ya me estaba yendo”, resaltó.

