Luego de que Jorge Benavides dejara abierta la posibilidad de volver a trabajar con Carlos Álvarez como lo hicieron en el programa ‘El especial del humor’, Carlos Vílchez aseguró no tener ningún problema.

Así lo dijo en una entrevista para el Grupo El Comercio, donde dejó en claro que no tiene ningún inconveniente con el reconocido comediante.

“Si ellos vuelven bacán, feliz de la vida. No tendría ningún problema con ello. Yo una vez lo dije en broma (que no trabajaría con Álvarez) y la gente lo tomó a mal… El trabajo de Carlos me parece bastante bueno, tiene buenos personajes, me gustan varios de él. Si me dirían: ‘Te ha llamado Carlos Álvarez para que trabajes en su programa’, yo no iría a trabajar en su programa, lo digo de todo corazón, no iría, pero si él viene a trabajar con Jorge (Benavides) y yo pertenezco al elenco y Jorge me dice: ‘vamos a trabajar con él’, no tendría ningún problema”, señaló Carlos Vílchez.

Además aclaró por qué no trabajaría con Carlos Álvarez, si el comediante lo convocaría para ser parte de su elenco.

“Yo no trabajaría en su programa porque el estilo de su programa no va conmigo. Él es muy político y a mí no me gusta la política y cómo haríamos en esa parte. Yo no hago comedia de política y él sí. Casi todo su programa es de comedia política. A mí me gustan los sketches lo que toda mi vida he hecho”, aseguró el exconductor de ‘Noche de patas’.

Carlos Vílchez es parte del elenco del programa ‘JB en ATV’ encabezado por Jorge Benavides. El programa se estrenará el sábado 13 de febrero y se presume que competirá en el horario con el programa de América Televisión ‘El reventonazo de los sábados’.

“La competencia siempre es buena, te alimenta y te da más energía. Siempre le he deseado lo mejor a Ernesto, es una competencia rica y de nuestra parte siempre ha sido sana. Somos compañeros y amigos”, dijo Carlos Vílchez para la web del diario El Trome.