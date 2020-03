El comediante Carlos Vílchez desmintió los rumores que circulan en redes sociales sobre que se encuentra con VIH, y aseguró que acabada la cuarentena denunciará a los responsables por mancillar su nombre.

“Es la tercera o cuarta vez que usan mi nombre e imagen creando historias falsas, pero ya he hablado con los abogados del canal para iniciar una demanda penal. Apenas acabe la cuarentena voy con todo para que los responsables se vayan presos”, aseguró el actor cómico.

No hay perdón que valga...

Es que no es la primera vez, son varias y no soy ningún cojudo. Mi madre tiene 78 años, le contaron lo que había salido en Facebook y me llamó asustada. Todo tiene un límite y lo han sobrepasado. Estos se creen chistosos y bueno, espero que tengan buen humor ante el juez.

¿Cómo estás pasando la cuarentena?

Hay que acatarla, no nos queda otra. Por mi trabajo en la radio debo salir temprano, pero regreso de inmediato y no salgo todo el día. A mí no me incomoda ni me aburre, porque soy un tipo casero. Sin embargo, me choca no poder abrazar a mi madre, pero nos comunicamos todos los días.

¿Sigues grabando en ‘El wasap de JB’?

Sí, nosotros estamos grabando menos parodias pero tenemos que seguir llevándole alegría al público, en las redes sociales la gente nos pide que sigamos y aunque es un riesgo, lo hacemos con cariño. Por eso tomamos todas las medidas de seguridad dictadas por el Minsa y seguimos haciendo reír al público.

(Eric Castillo)