Carlos Vílchez y la anécdota de cuando se escapó de un ampay de Magaly

Este viernes, Carlos Vílchez estuvo como invitado del programa “Magaly TV La Firme”, donde le sacó al fresco a Magaly Medina, que nunca pudo ampayarlo cuando salía con diferentes mujeres de la farándula local.

Y es que, el popular cómico Carlos Vílchez se animó a contarle a Magaly Medina como una vez se salvó de sus cámaras gracias a la ayuda del empleado de un cine, pues le avisó que habían reporteros afuera esperándolo ampayarlo

“Con una chica que es bastante conocida, que en tus videos lo vas a encontrar, me acuerdo clarito que el que me salvó fue el chico que atiende en el cine. “Señor Vílchez yo lo quiero mucho, lo admiro, afuera están las cámaras de Magaly, dígale a la señorita que salga por la puerta de atrás”, me dijo”, comentó.

Magaly no se quedó callada y respondió

De inmediato, Magaly Medina no se quedó callada y le increpó a Carlos Vílchez recodándole que tenía pareja por esos años. “Tú en esa época tenias pareja, ¿no?”. Carlos Vílchez en ese mismo instante señaló que estaba soltero. “No, yo estaba solo”, indicó.

Y es que, Magaly Medina le dejó en claro que ella siempre busca ampayar a personajes comprometidos. “Cuando yo busco para ampayar, no busco a personas solteras, yo busco para ampayar gente que tiene un compromiso y está trampeando. Yo te buscaba a ti para pescarte trampeando”, precisó.

Al escuchar las palabras de la ‘Urraca’, Carlos Vílchez salió a defenderse asegurando que estaba separado, solo que no lo había hecho público. “Lo que pasa es que ustedes pensaban que yo todavía estaba casado, ustedes alucinaban. Yo no tenía que decir que estaba separado”, sentenció.

Carlos Vílchez le pidió a la Urraca, que tal como hizo con Susy Díaz, lo case con su novia Melva Bravo. Sin embargo, reconoció que aún no se divorcia de su expareja.

