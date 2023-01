UN PASO ADELANTE. Frederik Oldenburg causó revuelo luego que en el programa matutino de Telemundo “Hoy Día” confirmara su romance con la bella actriz Carmen Villalobos.

Pero no todo quedó ahí, pues en su reciente visita al programa “Al rojo vivo”, conducido por Jessica Carrillo y Lourdes Stephen, el periodista deportivo se animó a revelar más detalles de cómo inició su historia de amor con la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso”.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada [de Exatlón] y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, reconoció el comunicador de origen venezolano.

“Ha sido un clic tremendo y para mí el mes de diciembre va a ser el mes recordado porque aparte para mí fue el fin de año que lo pasé con ella y fue maravilloso”, añadió.

En otro momento, Frederik dejó sorprendido a los conductores al revelar que la actriz de “Café con aroma de mujer” ya tuvo la oportunidad de conocer y compartir con su familia.

“Sí, ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos . Mi familia llegó prácticamente de sorpresa, fue maravilloso. Todo se conjugó. Pasé un 30 de diciembre increíble, 31 de diciembre, 1 de enero, aparte esos días se frenaron las grabaciones, pudimos estar libres, compartimos todo. La verdad que fue increíble”, comentó un Frederik emocionado. “Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que vino a mi mundo y los conoció a ellos”.

