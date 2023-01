Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se están dando una oportunidad en el amor. En una reciente entrevista con el programa “Hoy”, el periodista deportivo confirmó que es pareja de la actriz y no dudó en dedicarle unas tiernas palabras públicamente.

Las conductoras Adamari López, Penélope Menchaca, Chiky Bom Bom y Andrea Meza interrogaron a Frederik sobre los rumores de que tendría un romance con la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso”. “¿Andas con ella?”, cuestionó Menchaca. A lo que el conductor respondió: “Sí, hace poco tiempo y sí estamos juntos”.

“La verdad estoy nervioso”, dijo el venezolano de 37 años, ante la insistencia de las presentadoras por saber más sobre su relación. “Me gusta mucho gusto porque ella es una excelente mujer. Dense el tiempo de conocerse, de pasar tiempo juntos y que Dios diga lo que tenga que ser”, aconsejó Adamari López a y Frederik Oldenburg.

Entre risas, Oldenburg preguntó si notaban su cara de felicidad, pues es así como lo tiene la protagonista de “Carmen y yo somos novios”. Previo a terminar su participación, el carismático conductor le envió un mensaje a su amada: “¡Bella, hermosa, te amo!” . Su mensaje generó el grito eufórico de las conductoras del programa matutino “Hoy”.

Carmen Villalobos conquista a sus fans con nuevo y atrevido look

¡Se roba el suspiro de sus fans! La actriz Carmen Villalobos mostró en sus redes sociales que decidió cambiarse de look y hacerse un nuevo tatuaje para recibir de la mejor forma el año 2023.

La protagonista de “Hasta que la plata nos separe” cambió su melena castaña con mechas rubias por un rubio cobrizo que le queda fabuloso. “La verdad me siento demasiado dichosa, renovada, con toda la energía y feliz muy feliz con mi cambio” , comentó la protagonista al mostrar en su perfil de Instagram su nueva apariencia.

Pero eso no fue todo, pues en otro post mostró el nuevo tatuaje que se hizo en la parte izquierda de su espalda. La actriz eligió plasmar en su piel la palabra “Gratitud”.

“Mi tatuaje dice ‘Gratitud’, es una palabra que me acompaña desde que me despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica, agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más en todos los aspectos”, comentó al mostrar el proceso y resultado del tatuaje.

