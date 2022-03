La actriz Carolina Infante respaldó a Stephanie Cayo como protagonista de la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ y dijo que está en contra del bullying que le están haciendo.

“En realidad, yo he visto la película y a mí me encantó ver paisajes de nuestro Perú como Machu Picchu, diferentes lugares del Cusco. Me gustó mucho ver que una película que está en Netflix pueda mostrar nuestra cultura”, afirmó la actriz.

Qué piensas de las críticas que dicen que Stephanie Cayo no puede ser la protagonista de la película porque no tiene rasgos andinos.

Mira, yo no estoy de acuerdo con el bullying que le están haciendo. Creo que simplemente es una historia, que se crea con personajes y los actores lo que hacemos es darle vida. La convocaron y puso todo lo mejor de ella para la película, así como cada uno de los actores.

¿Crees que su elección como la protagonista fue la mejor?

De verdad, no quiero entrar en más detalles. Respeto el trabajo de mis compañeros, aplaudo que una película sea vista en Netflix. Hay que apoyarlos, aplaudir los logros y que todo el mundo sepa lo que hay en Perú. Si hay errores o no, se irán solucionando, pero estoy contenta con lo que vi y aplaudo a todos mis compañeros, tanto actores como productores, que se sacan el ancho para sacar adelante una película peruana y mostrarla al mundo.

De otro lado, dentro de poco inicias el rodaje de la película ‘Eventos especiales’

Sí, estoy contentísima de estar rodeada de varios amigos. Mi personaje se llama Beatriz y tiene un don muy especial, que vamos a ir descubriendo en la película.

Tienes algún proyecto para la televisión...

Por el momento no, estoy en otras cosas. Hay una parte de mí que descubrí y que me gusta mucho, que es la locución. Así que estoy trabajando en otros proyectos fuera de cámaras, pero estoy feliz y con toda la expectativa de iniciar este rodaje.

EVENTOS ESPECIALES

Esta cinta dirigida por Sebastián García cuenta que un gran hotel 5 estrellas, de Lima, será escenario de una historia de sanación y conversión. Francesca, directora general de eventos, tiene como prioridad el trabajo. Doménico, gerente de eventos corporativos, solo busca la reconciliación y un lugar donde Dios puede manifestar su inmensa misericordia. Una historia donde la familia es lo más importante y ambos ocultan un secreto, pero la verdad los hará libres.

El elenco está conformado por: Cecilia Tosso, Camila Mac Lennan, Percy Chumbe, Carolina Infante, Patsy Bendayán, Fernando Pasco, Trilce Cavero, Fernando Petong, Ena Luna, Francois Macedo y Pamela Lloclla.

TE PUEDE INTERESAR: