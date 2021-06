Caroline Tello tiene 23 años y es una de las voces principales de Papillón. Desde los 15 años forma parte de esta agrupación y a lo largo de su carrera musical brilló con luz propia. De su melodiosa voz salen hits como “Mix el cartero”, “Me equivoque”, “Que Sufra, que chupe y que llore”, “Ahora más que nunca”, entre otros temas.

Trome charló con Caroline Tello para que cuente su historia y todo lo que batalló para ser la mujer que es hoy. Ella agradece a su madre Hylda Ventura, quien junto a su padre Javier Tello, le inculcaron valores y fueron su soporte emocional para cumplir su sueño de ser una cantante profesional.

Hoy todo ese esfuerzo se ve reflejado en ese presente exitoso que tiene al formar parte de Papillón, que pese a la pandemia es una de las orquestas que no ha parado y sigue realizando conciertos virtuales y este sábado 19 de junio estarán presente en el doceavo aniversario de la Radio Karibeña.

¿Cómo fue tu infancia en Villa El Salvador?

Mi infancia en Villa El Salvador fue demasiado bonita. Tuve la mejor infancia del mundo gracias a mis vecinos y familia. El barrio donde yo viví es muy unido, no te imaginas, lo mejor de todo es que los niños que crecimos ahí éramos contemporáneos. Era las 6:00 p.m. y todos salíamos a jugar Kiwi, Bata, vóley, fútbol de todo. Era un loquerío, algo increíble y por eso, tuve la mejor infancia.

¿Cómo fue crecer en un distrito pujante? ¿qué lecciones de vida te dio?

Sí, claro, es un distrito pujante, el cual me dio muchas lecciones de vida. Mi mamá es una persona que ha trabajado muchísimo. Hoy en día mi madre es docente de educación inicial, pero ella que no ha hecho. Trabajó de limpieza en las calles. Por mi mamá aprendimos con mi hermana mayor, que me llevó un año, desde muy pequeñas ha cocinar, ya que mi mamá salía muy temprano y en ocasiones dejaba cocinado y en otras no. Entonces, teníamos que cocinar nosotras y antes de ir al colegio, le dejábamos por las calles que ella se encontraba para dejarle su almuerzo y almuerce. Fue una rutina de muchos años que ella trabajó en el área de limpieza.

Caroline Tello junto a su madre en Arequipa

De niña, ¿a qué artistas admirabas?

De niña siempre he admirado a Rihanna, Beyoncé, me encanta Selena como cantaba hasta el día de hoy.

¿Siempre te gustó la música o practicabas algún deporte en tu niñez?

Me encanta mucho la música. Sería mentirte que la música con el tiempo me gustó. Yo nací con la música en mis venas. El deporte era algo que amaba. Yo te comento que era muy proactiva e hiperactiva en el colegio. Me encantaba participar en las Olimpiadas del colegio, yo participaba representando a mi salón y como jugaba muy bien al fútbol porque me encanta ese deporte. Recuerdo que las otras secciones le pagaban a mi mamá para que yo me ponga la camiseta y jugará para ellos. Era media ‘tramposilla’ pero nunca con mala intención.

¿En qué posición jugabas?

Era delantera y siempre metía goles. Además, pateaba los penales y era la maestra (risas).

Tengo entendido que desde muy chica se podría decir que trabajas en la música, ¿cómo fueron esos inicios?

Yo trabajo desde muy pequeña en la música. A ver trabajó en la música desde los 13 años, pero yo cantó desde los 8 años. Cantaba en serenatas con mi papá. También participé en concursos de televisión como: Recargados de Risa, Panamericana TV, Canal 7 y Canal 9. Empecé a ganar mi plata desde los 13 años, pero fue muy difícil para mis papás porque mi mamá me tenía que acompañar a todas las madrugadas los fines de semana ¿no? Pero algo que me gustaba y yo siempre voy a estar agradecida con mi madre, porque fue una de las personas que sin importar el cansancio que tenía por su trabajo, ella siempre estuvo para mí imagínate desde Comas hasta Villa El Salvador.

¿Cómo hacías con el colegio?

Mi mamá me apoyaba con la condición de que nunca descuidará el colegio. Ella me decía: “Yo te apoyo, pero el colegio no me dejas”. El temor de mi mamá siempre fue que por tener dinero dejará el colegio, pero gracias a Dios no fue así. Yo continué con mis estudios hasta culminarlos.

¿Cuál fue el curso con mayor nota en el colegio?

Arte (risas) siempre sacaba 20 de nota más cinco puntos adicionales porque actuaba y bailaba muy bien. Obviamente canto muy bien. Entonces, en los concursos del colegio, ya te imaginarás quien era la que cantaba siempre. Era el curso que más amaba y tenía mayor nota.

¿Qué curso odiabas?

No hay un curso que haya odiado, pero el curso que más me aburría era historia. No sé por qué no me gustaba historia. De hecho hasta el día de hoy mantengo comunicación con mis maestros y siempre me escriben que están orgullosos de mí porque no pensaron que llegará tan lejos, pero ellos se sienten felices por mí. Eso me alegra y me llena porque hay un respeto y cariño mutuo.

¿Cómo se llamó la primera orquesta que cantaste?

Yo empecé a trabajar en orquestas chicas, que no son conocidas. Por ejemplo, una que se llamaba “Memoband” que es de Comas. También trabajé en una peña en Los Olivos. Imagínate en La Peña trabajaba de viernes a domingo. Los viernes trabajaba desde las 8:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. y los sábados y domingo trabajaba desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Yo salía del colegio el viernes y tomaba ‘El Chino’ con mi mamá y me iba dos horas de viaje hasta llegar a Los Olivos. Pero a mi mamá no le importaba, como te recalco, me acompañaba siempre a mis presentaciones. La verdad que yo tengo tanto que agradecer a mi mamá.

¿Qué hiciste con tu primer sueldo si se puede saber?

Comprarle cosas a mi mamá. Ahorraba bastante porque mi mamá me hablaba mucho de ahorrar. Ella me enseño a ahorrar. Hoy en día es una gran lección porque a raíz que empezó la pandemia, uno usó ese dinero y sin pensarlo se fue en este tiempo, ya que lo utilizamos para vivir.

¿El momento más duro en tu vida?

Yo creo que no he tenido un momento tan duro como la pérdida de mi papito (se refiere a su abuelo), que fue hace poco (el 12 de junio cumple un mes de fallecido). De hecho hasta el día de hoy es algo que no asimilo todavía. Un proceso muy largo para mí y es algo que no voy a poder aceptarlo, pero la voluntad de Dios es así. Mi papito es una persona muy importante para mí, él siempre se ha sentido orgulloso, dé todas las cosas que yo he logrado e hice. Él tiene fotos de mi cantando ‘chiquita’ y hasta hace poco cantando en todas las paredes de su casa. Tuve la suerte de estar con él en todo el proceso de la enfermedad porque falleció de neumonía, porque él ya había vencido el covid-19. Ese fue uno de los momentos más críticos y duros que hasta el día de hoy no puedo asimilar.

¿El momento más feliz?

Al empezar la pandemia empecé a valorar más la unión familiar. Muy aparte de esa conexión que siempre tuve con toda mi familia porque yo soy una persona muy apegada a papá, mamá y familia en general. El hecho de pasar más tiempo con ellos, de disfrutarlos más y abrazarlos todos los días y decirles cuanto los amo. Esos han sido mis momentos felices y seguir aprovechándolos hasta que Dios me lo permita.

Muchas personas dicen que el éxito marea, ¿tú piensas lo mismo?

Exacto. Mucha gente piensa que estar sobre un escenario es fácil y que porque tienes un tema que pegue ‘la fama’ se te sube a la cabeza. No te voy a decir que no tienen razón porque en realidad sí tienen toda la razón. Tengo compañeros, amigos, conocidos que les pasa eso hoy en día. No es mi caso, gracias a Dios, siempre he pisado tierra y eso puede dar fe toda la gente que me conoce y sigue. Porque yo soy de las personas que soy muy agradecida y sí sé que estoy donde me encuentro es gracias a las oportunidades que se me han dado y gracias a la gente. Porque si las personas no piden nuestra música nosotros no seríamos nadie. Para mí, a título personal, el éxito jamás me ha mareado y no podría ser así. Pero si creo en eso, como te digo, conozco a gente que la fama se le subió a la cabeza.

¿Te faltó algo en tu infancia?

Yo tuve la infancia más feliz de mi vida. No me quejo ni digo me faltó. Tuve todo lo que un niño anhela. Nunca me faltó un plato de comida, nunca me faltó una carcajeada con mis padres, nunca me faltó mi familia y amigos. He sido muy feliz y tuve una bonita infancia que cualquier niño pude tener. Jamás necesite más de lo que he tenido.

¿Qué es lo más difícil que hay en la música?

Es la envidia. Creo que hasta el día de hoy, tengo que aprender a conllevar la envidia de la gente que hay a tu alrededor. Gente con que la que trabajas incluso y no siempre tiene buena vibra. No siempre va a tener buena vibra, no siempre van a querer lo mejor para ti. Yo soy de las personas que aplaude el éxito ajeno. Me alegra ver que mis compañeros crezcan al igual que las personas que conozco. Pero hay gente que si te ve brillar o estás siendo exitosa por algo, no se sienten felices y tratan de apuñalarte. Lo más hermoso que estoy bañada en aceite, al principio me chocaba, pero conforme pasó el tiempo lo asimilé. Siempre va a haber gente mala y buena , pero en la música hay mucha gente envidiosa de verdad.

¿Qué virtudes tienes?

Que canto y bailo muy bonito (risas). Amo como canto y bailo

¿Un defecto?

Duermo mucho.

¿Cómo tomas la exposición que Papillón te viene dando en pandemia?

Lo tomo con tranquilidad, agradecida y mirando para adelante. Cómo has visto en las redes sociales seguimos haciendo conciertos virtuales con todos los protocolos de seguridad que eso es muy importante.

Si no fueras cantante, ¿a qué te hubieras dedicado?

Me hubieran dedicado a bailar (risas) En realidad si no hubiera sido cantante me hubiera encantado actuar, aunque no está lejos porque pienso hacerlo.

¿Qué cosa te incomoda?

Me incomoda la gente falsa. No la soporto ni tolero.

¿Qué cosas anhelas?

Tengo un montón de sueños y metas todavía que me he trazado. Me falta completar muchas cosas.

¿Te animarías a cantar otro género?

No siempre he cantado cumbia. En realidad he cantado de todo. Canté rancheras, criollo, boleros, nueva ola. Me encanta el pop en Español y la balada también. Cada vez que me siento triste me pongo a oír baladas y es peor, pero me encanta (risas).

¿Cuántos te dijeron que no ibas a ser buena cantante?

Hay una persona que si me dijo y me hizo sentir mal. Se llama Christopher Gianotti en un concurso lo conducía Edwin Sierra. Un día antes del concurso me la pasé llorando porque me cambiaron a mi coach y al momento de salir a cantar saqué fuerzas y garras, pero él fue la única persona que no le gusto y salió mal. Ese día no lo voy a olvidar, es parte del concurso, pero era muy pequeña y lo tomé mal.

¿Qué pensará ahora?

No lo sé. Yo me siento bien, tranquila conmigo misma gracias a mi esfuerzo. carisma y perseverancia que hice a cada cosa.

¿Qué pensarán ahora?

Que si creen que no soy lo suficientemente buena, que se esperen, pues el solo el comienzo. Soy una persona joven, a la cual, soy una mujer de retos y me van a ver logrando mis sueños.

¿Cuánto costó?

Llegar a donde estoy, obviamente costó mucho, no hablando del tema económico sino emocional. Como te repito hasta el día de hoy he convivido con gente envidiosa. Emocionalmente te bajonea, te tira al piso, pero cuando tú eres conscientes de que haces las cosas bien sin hacerle daño a nadie. Cuando tú ya logras entender ello, nada ni nadie te puede hacer sentir mal. Me costó un tiempo mi tranquilidad emocional, pero hoy en día estoy feliz y tranquila.

¿Volviste a ver a los que no te tenían fe?

Claro que sí. Vi a los que no creían en mi, a los que hasta el día de hoy piensan que no voy a llegar lejos, pero sé convivir con ellos.

¿Cuál sería tu primera frase?

Mira y aprende.

Moraleja

Nunca te des por vencida, sigue tus sueños.

¿Cuál es la mayor locura que has hecho?

Hecho dos locuras. Cuando cumplí 18 años, me escapé de casa porque obviamente vivía con mis padres. Me escapé para poder viajar y conocer el norte. Fui a Piura y mi mamá no sabía, yo le mentí que tenía evento y al final era mentira. Pero me descubrió y me gritó. Obviamente me gritó horrible y otro que fue tatuarme sin que mi mamá supiera y yo bien feliz volviendo de una reunión familiar. Mamá me tatué y ya tenía cuatro tatuajes en el cuerpo en un día. (risas)

¿Qué te falta?

Obvio me falta mucho para sentirme realizada profesionalmente. Hay muchas cosas que me falta concretar y que las voy a hacer. Cuando yo las logré tú vas a ser el primero en enterarte, ten por seguro eso.

Diferencia entre felicidad y éxito…

Yo soy una persona que siempre vas a ver feliz porque soy risueña, me alegro por las cosas que les pasa a las personas que me rodean. Celebro con ellos sus triunfos. Éxito cuando logras algo que te haz propuesto de a pocos y ves resultados satisfactorios. Es un orgullo para ti y tu familia, ver que tan lejos puedes llegar y que tan lejos puedes seguir llegando.

¿Los artistas pueden errar o no está permitido?

Nadie es perfecto. Los artistas menos, somos las personas que más errores cometemos, pero de eso aprendemos mucho. Yo soy una persona que se ha equivocado muchas veces, he confiado muchas veces en las personas equivocadas y sin embargo, mira estoy de pie, estoy tranquila, sigo y miro hacia adelante, no miro para atrás. En esta vida errar es algo normal, pero que ese error te sirva para mejorar. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta.

¿Te equivocaste?

Muchas veces me equivoqué y aprendí. He tomado decisiones equivocadas y aprendí. Hoy en día soy lo que soy gracias a las cosas buenas y malas que me han pasado.

¿Perdonaste a alguien que te hizo daño?

Claro que he perdonado a alguien que me ha hecho mucho daño y seguiré perdonando. Quien soy yo para juzgar. Soy una persona que no es rencorosa, no cabe en mí el odio. Cada quien transmite lo que hay en su corazón y en el mío siempre hay buenas vibras, mucho amor y alegrías. No me gusta estar fijándome que si me hizo daño yo también lo haré. Son cosas que a mí no me hace sentir mejor, me hace perder el tiempo.

¿tu plato preferido?

Mi plato preferido es el puré con pollo a la olla. Otro plato que amo es el ceviche.

¿Otro plato que extrañas?

El cuy . Yo antes no comía cuy, pero en un viaje que tuve en Cuzco, lo probé y pese a que al principio me dio pena por ser un animalito, una vez que lo pruebas es riquísimo.

La otra vez dijiste que tuviste una experiencia fea en una tarima donde corrió hasta balas’, ¿fue la peor experiencia como cantante?

Sí, fue la peor experiencia que tuve. Eso sucedió cuando cantaba con la orquesta “Memoband”. Recuerdo que fui con mi mejor amigo que tenía 15 años, ya que mi mamá no me pudo acompañar. Por eso, le pedí a mi amigo que me acompañe, el evento fue en Comas, era el aniversario de un colegio y hubo balacera. Nos asustamos mucho, las puertas del colegio cerraron. Yo bajé de la tarima llorando porque no sabía que hacer. Gracias a Dios el evento ya había terminado, pero la balacera estaba afuera y para que regrese a casa tenía que salir de ahí. Tuvimos que esperar hasta las 6:00 a.m. para que me embarcaran y regrese a casa sana y salva. Fue un anécdota que jamás voy a olvidar.

¿Alguna vez te olvidaste la letra de una canción?

(Risas) Obviamente sí me olvide la letra en plena show. Me ha pasado con Papillón, he olvidado la letra de la canción y me quedaba nublada y volteaba para mirar a mis compañeros, pero en vez de pedir ayuda, me reía, no sé yo soy así. En vez de ayudarme se reían. Parecía que alguien había contado un chiste y se reían. Llega un momento en el cual tienes que respirar y hacer que la gente cante. Yo hacía eso tratando de disimular jugando con la gente.

Fue difícil salir de la casa de tus padres, ¿cómo te ha tratado la Victoria?

Sí, un poco, como te digo yo siempre he sido muy pegada a mi familia con papá, mamá y hermanos. Es algo que me ha afectado, pero no para algo malo. Porque mi mamá y papá apoyan, ya que está muy contentos con el paso que estoy dando. Yo la verdad que estoy muy feliz porque siempre me han apoyado y tener su respaldo es lo más importante que puedo tener en la vida. La Victoria me ha tratado bien, tranquilo, recién voy un mes viviendo por aquí, pero hasta el momento todo bien.

¿Cuál es la canción que representa a Caroline Tello?

“Yo soy una mujer” (se ríe) La verdad no sé, soy una mujer muy apasionada, muy romántica, sensible, alegre, me conmuevo con todo y me emociono. Así soy yo (risas).

¿Te has animado a componer?

En realidad no es que tenga un libro de canciones escritas por mí, pero si soy de las personas que está oyendo una canción y no me sé la letra e improviso.

¿Algo de lo que no te pueden acusar?

No me pueden acusar de ser una persona sobrada, soberbia porque yo soy de las personas que cuando me piden un saludo o si me ven en la calle para pedirme una foto, soy la más feliz. Es que siento como si fuera yo la que les pide una foto a ellos. Me encanta complacer a la gente y hacerlo sonreír. Obviamente no me pueden acusar de robar sus corazones (se ríe).

¿Cómo va el amor?

Estoy tranquila, estoy feliz, contenta con la vida, con los fans, con la familia, con el amor.

¿Anhelas ser madre?

Es el sueño de toda mujer: casarse, ser madre, tener su familia. A mi me encantaría tener mellizos, pero más adelante.

¿Qué tan difícil es ser solista?

Si bien es cierto no lo veo difícil , pero si es un camino, en el que va a ver muchas piedras y vas a tener que aprender a levantarte. No es fácil, pero no es imposible. Yo he trabajado de solista dos años y me ha ido muy bien, no me quejo. Hubo gente que me apoyo de manera increíble que no te imaginas. Estoy muy contenta por todo el amor, cariño y respaldo que me han dado. Yo siempre he sido transparente, no tengo caretas

¿Qué significa para ti tu club de fans?

Yo tengo familia, ellos son un conjunto de personas que son incondicionales para mí, con los que converso todos los días y les cuento mis cosas. Ellos saben que cuentan conmigo siempre. Es mi equipo y mi familia, para mí me club de fans es familia.

¿A qué le tienes miedo?

A las arañas

¿Cuál es tu motivación?

Mi familia

¿Qué lección te viene dejando la pandemia?

A salir adelante y nunca darse por vencido. Tienes que ser perseverante en lo que uno anhela.

