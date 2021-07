Ante la dura situación que atraviesa Dalia Durán, quien hace menos de una semana fue víctima de violencia familiar por parte del padre de sus hijos, el músico John Kelvin, el actor cómico Carlos Álvarez se pronunció e hizo una debida reflexión sobre la importancia de ejecutar la autorregulación en los programas humorísticos, de llevar mensajes que eduquen e incrementen el respeto y los valores en el hombre y la mujer.

“Yo que soy humorista, en mis parodias hemos quitado toda clase de chiste que tengan que ver con golpe o agresión, eso no se puede permitir, tenemos que también autorregularnos, más que esperar la censura, tiene que haber la autorregulación. De esa manera con valores, con principios, nosotros los comunicadores somos los encargados de llevar el mensaje que el hombre tiene que respetar a la mujer y viceversa”, dijo puntualmente el artista que presentará su primer show presencial este 16 y 17 de julio en el Centro de Convenciones Bolívar, las entradas están a la venta en Teleticket.

SE SOLIDARIZA CON DALIA

El actor cómico mostró su indignación y también pide una dura sanción para el cantante, luego que el Poder Judicial ordenara 7 meses de prisión preventiva, por la presunta comisión de los delitos de violación sexual, violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa, Dalia Durán.

“Me he indignado y mi solidaridad completa con la señora Dalia, lo que pasa con el señor John es síntoma de una sociedad enferma, llena de odios, frustraciones, cuando pasa esto en el seno familiar es terrible y lo que más me preocupa son los niños, ellos quedan traumados”, dijo.

“Ha sido un intento de feminicidio, la señora. ha recibido una masacre terrible y él tiene que tener una sanción, este señor de todas maneras tiene que recibir tratamiento psiquiátrico porque tiene un problema en la mente y número dos es un delito penal, que tenga un castigo y lo sabrá aplicar la justicia”, agregó el humorista que continúa firme en ‘La Vacuna Electoral’ los sábados a las 10 de la noche por Willax Televisión.

IGUALDAD DE DERECHOS

Finalmente, señaló que para lograr el equilibrio de poder y detener la violencia de género y doméstica es importante trabajar en la igual de derechos para el hombre y la mujer.

“Yo no creo en la ideología de género, yo creo en la equidad de los derechos de la mujer y el hombre. El hombre no puede ser igual que la mujer porque son distintos, pero sí deben tener los mismo derechos y deberes, ante la ley la mujer debe tener derecho al trabajo, a un buen sueldo, igualdad de oportunidades”, señaló Álvarez, quien también aconsejó que es importante “tomar conciencia que cuando una relación está mal se debe cortar de inmediato”.

TE PUEDE INTERESAR: