Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se encuentran envueltos en un nuevo escándalo mediático, luego que Magaly Medina reveló que el futbolista denunció a la madre de su hija por extorsión y chantaje, debido a un caso delicado relacionado con la integridad de su pequeña.

El caso ha consternado a más de uno, entre ellos, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, quien usó sus redes sociales para criticar a Melissa Paredes, quien es representada por Wilmer Arica, el mismo abogado de la ex de su hijo, Andrea San Martín.

“¿Tretas? Eso es ser siniestro”, escribió la mujer, donde también compartió un video del programa de Magaly Medina.

Mamá de Juan Víctor critica a Melissa Paredes por escándalo con el ‘Gato’ Cuba

Magaly Medina tras escuchar audio de la llamada de Melissa al ‘Gato’: “Es repugnante”

La ‘urraca’ accedió al contenido de un audio de la llamada de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba, la cual terminó filtrándose en redes sociales. Tras escuchar la grabación, Magaly Medina lo calificó de “repugnante, asqueroso, vomitivo”.

“He escuchado nueve minutos de un audio y me he dicho cómo alguien llamada mujer, madre, puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija, y a un ser que dice alguna vez haber amado, que es el padre. Yo no entiendo cómo hay mujeres que tienen la sangre fría de hacer esa jugarreta sucia, de las más bajas que he visto en mis años de periodista”, expresó la conductora.

