Melissa Paredes reconoce que cometió errores, pero pide respeto: “Como sea quieren verme como la mala”

Melissa Paredes y su exesposo el ‘Gato’ Cuba están una vez más en el centro del escándalo luego de la filtración de un audio donde la modelo acusa al futbolista de afectar a su hija, por este motivo fue denunciada por extorsión y chantaje.

En un avance de ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes reconoce que cometió errores, pero remarcó que no pueden tratar de culparla por lo delicado de este tema.

“Como sea quieren verme a mi como la mala, o sea yo sé que he cometido errores y hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso”, manifestó.

Melissa Paredes reitera que el ‘Gato’ Cuba no quiso ver el video de su hija

En el video del adelanto del programa de ‘Peluchín’, se escucha a Melissa Paredes explicar que Rodrigo Cuba no quiso ver el video donde su hija lo acusa.

“Cuando vino a recoger a su hija el otro día le dije “mira, mira el video” Y se lo puse, y me sacó la mano y me dijo: “No Melissa, yo no necesito ver nada”, explicó.

