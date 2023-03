La figura de Cassandra Sánchez De Lamadrid sufrió -como es común- varios cambios por el embarazo y tras dar a luz a Milan, su hijo con Deyvis Orosco, la hija de Jessica Newton tuvo problemas para bajar los kilos que subió en esta etapa de su vida y reveló que sufría con el sobrepeso.

Desde hace varios meses la empresaria parecía no querer mostrarse en redes sociales y vestía casi siempre ropa holgada y de colores oscuros en un intento de ocultar sus ‘kilitos de más’, además que recibía duras críticas de los cibernautas compartía fotos o videos donde aparecía de cuerpo completo .

Sin embargo, las últimas semanas Cassandra ha venido mostrado los resultados del ‘estilo de vida saludable’ que decidió empezar hace algunos meses y ha dejado sorprendido a más de uno. A continuación te contamos más sobre ello.

Magaly Medina tuvo dura críticas contra Cassandra Sánchez

En junio del Año pasado, Magaly Medina se mostró sorprendida por la figura de Cassandra Sánchez De Lamadrid, quien tiene un cargo dentro de la organización de belleza de Jessica Newton.

“La que me ha llamado la atención es Cassandra... ¿Qué le pasó? Creo que ella que tiene un cargo gerencial dentro de la organización de su mamá no hace caso de los coaches. Mírenla, no le han podido recomendar algo (para que baje de peso)”, dijo sorprendida.

“Ella tiene un bebe que tiene bastantes meses, pero está bastante fuera de forma y eso que quiero ser elegante, o sea no le voy a decir exactamente, pero... Bajo ese abrigo hay bastantes kilos de más”, comentó.

Magaly Medina critica el sobrepeso de Cassandra Sánchez. (Fuente: ATV)

Cassandra cambió su alimentación

Para setiembre de 2022, Cassandra Sánchez se animó a participar en el juego de preguntas y respuestas de Instagram. “¿Te siente bien con tu cuerpo luego del embarazo?”, le preguntó una usuaria a lo que ella contestó que “por un tema de salud” estaba haciendo dieta y controlando su alimentación.

“Hoy debido a un tema de salud me estoy centrando más en cuidarme, por eso repito, que es muy importante que se hagan constantes chequeos y revisiones de la mano de un profesional” , comentó. También le consultaron: “¿Cumples con tu dieta todos los días o pecas?”.

Aquí su respuesta fue más contundente. “Hoy por hoy, por un tema de salud, he tenido que darle un giro a mi alimentación. Ya no es una dieta, sino un estilo de vida y alimentación. Ya no hay espacio para pecar porque tener salud es lo más importante para mí”, precisó.

Cassandra Sánchez de Lamadrid hace dieta tras criticas

“He pesado 54 kilos y no estaba feliz”

A pesar que desde hace varias semanas luce una figura más esbelta, lo que ha provocado el asombro de sus seguidores, Cassandra Sánchez publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram a través del cual respondió a todos aquellos que continúan criticando su apariencia física

“Mi cuerpo, mis reglas, mis decisiones y mis tiempos. Cada mujer y hombre tiene derecho a sentirse cómod@ y feliz en su propia piel, porque adivinen que el cuerpo que les da vida ES SUYO. ¡EL CUERPO PERFECTO NO EXISTE!. Yo he pesado 54 kg, teniendo una contextura super delgada y hoy analizando las fotos, puedo decirles que no estaba feliz conmigo misma. ¿Por qué? Porque me había condicionado, yo misma, a que mi cuerpo tenía que seguir un estándar imaginario, una regla social”, indicó inicialmente.

Cassandra Sánchez luce su renovada figura tras meses de dieta y ejercicios. (Foto: Instagram)

Asimismo, explicó: “Hoy, enfocándome no en mi peso sino en estar saludable y cambiando mis hábitos, me siento mas segura de mi misma además de feliz. He desarrollado un amor propio que me hubiera encantado compartir con mi YO de hace 5 años. Me siento plena y disfruto de vivir una vida en la que amo cada parte de mi y disfruto este proceso de vivir de forma saludable incluyendo el ejercicio y alimentación balanceada dentro de mi día a día. Cuando me miro al espejo, sonrío y me siento orgullosa de mi”.

“Hay que ser honest@s much@s de ustedes aun hoy se miran al espejo y se dicen cosas que no le dirían a los demás pero si se repiten a si mismos. Entonces, NORMALICEMOS ESTO Cuando se trate del cuerpo de alguien mas GUÁRDATE TU OPINIÓN, no comentes acerca del cuerpo de otras personas, ell@s no necesitan escucharte.En este caso en particular, ¡tu opinión NO importa! Y puedes llegar a hacerle mucho daño a aquell@s que aún no tienen de la fuerza de mandarte a TPC”, finalizó.