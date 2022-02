QUÉ FUERTE. Cassandra Sánchez De Lamadrid decidió hablar por primera vez luego que Magaly Medina arremetiera contra ellos por su segunda pedida de mano y tras dejar en un albergue a sus dos perritos. La hija de Jessica Newton no soportó más y reveló el motivo por el que no habla con la ‘urraca’.

COMUNICADO DE CASSANDRA

BASTA DE MENTIRAS

Llevo los últimos días manteniéndome al margen de los ataques dirigidos hacia mi familia pero creo que es importante aclarar los siguientes puntos:

1. Se dejó en visto a la Señora Magaly Medina, en el mes de Noviembre, porque el día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo, durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó.

Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la Señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respetado la privacidad de nuestra familia. Ese día lloré y me moleste muchísimo ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad.