Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco estuvieron en el ojo de la tormenta esta semana tras su enfrentamiento con Magaly Medina. La familia de Jessica Newton rompió su amistad con la polémica ‘urraca’ y, a raíz de este escándalo, surgieron varios interrogantes como, por ejemplo, quién es el padre biológico de Cassandra y cuál es la relación que tiene como Renzo Schuller. Aquí te lo contamos.

Años atrás, la hija de Jessica Newton reveló que a los 18 años decidió cambiar su apellido paterno por el de la actual pareja de su madre, Fernando Sánchez De Lamadrid. Según dijo Cassandra, él fue quien la crío y porque perdió el contacto con su padre.

“Tengo la suerte de haber crecido con Fernando que es mi papá y Jessica que es mi mamá, han sido los dos una plataforma en la cual me pueda parar tranquila. Se han encargado de generar un espacio seguro en el que podamos estar en un núcleo familiar muy sólido y no solamente yo, sino mis hermanos”, dijo en aquella oportunidad.

Carlos Morales Andrade es el nombre del padre biológico de Cassandra Sánchez De Lamadrid y de sus dos hermanas . El empresario fue ejecutivo de la desaparecida aerolínea Aerocontinente y por años estuvo en una ‘guerra’ con Jessica Newton ante denuncias por pensión alimenticia.

LA RELACIÓN CON RENZO SCHULLER

Sin embargo, la historia tiene más de un hilo por jalar. Alexandra Morales, actual esposa del conductor Renzo Schuller, es también hija de Carlos Morales Andrade y fue quien arremetió contra Jessica Newton en el pasado.

Alexandra Morales, esposa de Renzo Schuller, es media hermana de Cassandra Sánchez. Foto: GEC

En el 2015 y mediante su cuenta de Facebook, Alexandra cuestionó a la exreina de belleza dejando entrever que se interpuso en la relación sentimental de sus padres.

“Carlos Morales es mi papá y su único error fue meterse con alguien tan asquerosa como lo es esa mujer, que de señora y de clase no tiene nada, y ¡nunca la tendrá! Por más que tenga amigos en la televisión, jamás tendrá paz”, dijo.

Por esta razón es que Cassandra Sánchez decidió cambiarse el apellido y hasta el día de hoy no convive con la familia de su padre.

TERMINA AMISTAD ENTRE JESSICA NEWTON Y MAGALY

Magaly Medina decidió dar por terminada su amistad con Jessica Newton y su hija en pleno programa EN VIVO. La ‘urraca’ se pronunció luego que Cassandra Sánchez arremetiera contra ella y confesara la razón de su distanciamiento.

Según explicó Cassandra, la conductora de ATV no respetó su privacidad y compartió una videollamada con Deyvis Orosco, pese que el cantante tenía un contrato de exclusividad con Gisela Valcárcel. Por esta razón, Magaly decidió responder fuertemente.

“Yo soy frontal y las cosas que se hacen públicas, si estabas molesta ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón, para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien yo consideraba mi amiga a quien debo decirle ‘mamita, no me quieras tanto, porque si así me quieres, como será cuando no ”, dijo Magaly Medina.