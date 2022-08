Cassandra Sánchez afirmó que una de sus mejores amigas será la madrina de su pequeño Milán, luego de que en un principio anunciaran que sería Magaly Medina. Asimismo, no hace caso a las críticas de la ‘Urraca’ sobre su peso, y detalla que su aspecto físico no influye en su felicidad.

“ Ya tenemos madrina , su nombre está en reserva, pero es alguien muy cercana, es una de mis mejores amigas que vive en el extranjero . Ahora estamos enfocados en todo lo positivo y en que Milán este feliz y rodeado de mucho amor”, comentó Cassandra Sánchez, pareja de Deyvis Orosco.

En cuatro meses tu bebé cumplirá su primer año, ¿cómo van los preparativos para la celebración?

Mi mamá está emocionada y planeando cada detalle, aún no sabemos si será aquí o afuera.

¿Cómo has tomado las críticas que te hizo Magaly Medina hace unas semanas con respecto a tu aspecto físico?

En verdad, solo me enfoco en lo positivo, estoy en un momento de mi vida tan bonito, mi familia está unida y estoy cumpliendo todas mis metas. Mi felicidad se basa en mi hijo, mi familia y el trabajo... Yo no estoy al frente de un concurso de belleza, mi mamá es la dueña de un concurso de belleza, yo veo el área comercial. Mi aspecto físico no influye en absolutamente nada en mi trabajo, ni la felicidad que llevo... Hay que dejar de ver la belleza como un tema de pesos , de medidas, como dice mi mamá ‘el 90-60-90 es un número que ya no se usa’, y estamos buscando mujeres reales y auténticas.

Es saludable el cambio de concepto de belleza...

Cuando me hablan de belleza pienso en una mujer que está cumpliendo sus sueños, que se ve bella siendo segura de su propia piel, y es lo que trato que las personas que me siguen en las redes sociales o las chicas que me escuchan entiendan. La prioridad es que tú estés bien, que tu salud mental esté estable y que seas feliz.

¿Estás viviendo una buena etapa?

Estoy pasando la mejor etapa de mi vida, no pensé que ser mamá me iba a causar tanta felicidad. Yo no había pensado ser mamá antes de conocer a Deyvis, no estaba en mis planes, yo era una persona que estaba totalmente abocada a mi carrera, generar empresa, trabajar, cumplir metas... y cuando lo conocí me di cuenta que había más que solo trabajar, tenía este lado que quería enamorarse y formar una familia; eso hemos hecho y me siento una persona más feliz y orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos.

¿Y cómo es Deyvis como padre?

No he podido elegir a alguien mejor para compartir mi vida y poder empezar una familia, es un padre A1. A veces, está de gira y llega a las 6 de la mañana, tenemos pediatra y del aeropuerto vuela para ir. Los primeros meses que me veía cansada, me decía ‘anda descansa, yo me quedó con el bebé'. Siempre ha sido una persona que está atenta y quiere que todo el mundo esté bien y me cuida muchísimo.

