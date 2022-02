NO HACE CASO. Magaly Medina volvió a publicar contenido en su cuenta personal de Instagram luego que Cassandra Sánchez emitiera un comunicado para responder a sus críticas. Fiel a su estilo, la ‘urraca’ se burló de la hija de Jessica Newton y Deyvis Orosco tras enviar a un albergue a sus dos perritos.

En los videos que comparte Magaly, se la observa acariciando a su mascota y advirtiéndole, entre bromas, que lo enviará al albergue porque se está portando mal. Esto en clara indirecta a Cassandra y al ‘bomboncito de la cumbia’.

“Vino a interrumpirnos este bebito, quiere fastidiarnos, quiere aparecer en todas las fotos. Te voy a mandar al albergue ah, te voy a mandar si te sigues portando mal”, dice Magaly mientras que los presentes que están a su lado se ríen.

La conductora de ATV, asegura que mandara a su cachorro al albergue donde están los perros de Deyvis y Cassandra. “Ahí en Magic te voy a mandar, para que te tengan en cajas. Ay no, jamás mi amorcito, lindo, pechocho, nunca, nunca”, agrega.

DENUNCIAN QUE PERRITOS DE DEYVIS VIVEN EN MAL ESTADO

El programa de Magaly Medina presentó un informe que denuncia que los perritos del cantante Deyvis Orosco viven en deplorables condiciones. En la nota informativa se señaló que los canes de raza Beagle, Wakatay y Wakamole, se encuentran en un albergue de Pachacamac.

En una imagen se vio que los perritos se encontraban encerrados en jaulas y en el interior de una casa de manera, a diferencia de la vida que tenían en el hogar del intérprete nacional.

La conductora Magaly Medina lamentó que los perritos de Deyvis Orosco se encuentran en estas condiciones: “Seguramente, ellos (por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton) no deben saber las condiciones tan penosas en las que el albergue tiene a sus perrunos”.

CASSANDRA DESMIENTE ACUSACIÓN

Cassandra Sánchez De Lamadrid emitió un comunicado para aclarar esta situación y desmentir el reportaje de Magaly Medina. Según precisó, el can que mostraron no es de ellos, puesto que sí está bien cuidado, asegurando que no los han abandonado.

“Nuestros perros no han sido abandonados, los vemos regularmente y así lo hemos mostrado en nuestras redes, estamos pendientes de ellos todos los días. La razón por la cual se encuentran temporalmente fuera de casa es porque la estamos modelado”, escribió.