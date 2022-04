La ‘castigadora’ Jenny Kume descartó unirse a la moda del ‘Onlyfans’ porque ‘me ha vuelto pudorosa’ y aseguró que ahora que es una mujer casada cerró una etapa de su vida.

“De hecho me dio vueltas en la cabeza la idea de abrir Onlyfans, pero pienso que ahora como mujer casada también debo respetar la opinión de mi pareja, de mi esposo, y la verdad creo que no le gustaría y lo entiendo. Además también ya me volví algo más pudorosa, ja, ja, ja”, afirmó.

Esa no te la creo...

Ya hasta me palteo hacer fotos calata... Ya casi no hago fotos así, más me dedico a hacer videos relacionados al fitness, que es a lo que me dedico.

Digamos que ya cerraste una etapa de tu vida.

Imagina quién iba a decirlo, la ‘Castigadora’ pudorosa.

¿No extrañas la farándula?

La verdad, que no la extraño para nada. Fue una bonita etapa de mi vida, de la cual ya estaba cansada y quería dedicarme a mis sueños que tenía estancados. Pienso que para tener una bonita relación también necesitaba alejarme de la farándula.

Y encontraste a tu mejor compañero en tu esposo Dimitri.

Alguien que me complementa y me loquea con su locuras, pero yo le robo su colágeno, por eso cada vez estoy más buena ja, ja, ja. De verdad, es un hombre muy bueno, trabajador y engeridor.

Jenny Kume tiene un sólido matrimonio con rumano y renovarán sus votos

Las ‘castigadora’ Jenny Kume afirmó que es feliz en su matrimonio con el rumano Dimitri Dumbrava, quien la engríe mucho y hasta le propuso renovar sus votos matrimoniales. Y que como toda pareja han superado momentos difíciles en su relación.

“Acá estamos dándole duro al trabajo porque como todo ha subido no nos queda de otra. Todavía no me divorcio ja,ja,ja.... todo bien con mi esposo, gracias a Dios. También abrimos nuestro gimnasio y sigo con mi minimarket”, contó.

Ya tienen buen tiempo de casados con Dimitri...

Te cuento que mi pareja me pidió renovar los votos de matrimonio cuando tengamos 5 años de casados, ya tenemos 3 y cuando lo hagamos nos iremos al Caribe a celebrarlo.

Solo te queda resistir...

Ja,ja, ja... Es lindo porque se desvive por mí. De verdad no pensé que iba a ser así y al menos ya tenemos 6 años juntos, tres de casados y en total cinco conviviendo. Se está portando bien.

¿Tuvieron sus problemas?

Después de ese último episodio feo de celos que tuvo, entró a terapia y ha mejorado mucho. Él es la mejor prueba que cuando uno desea cambiar hace todo lo posible por lograrlo.

