La colombiana Catherine Díaz afirmó que está nerviosa ya que en unos días nacerá su hija Catalina y sigue trabajando como terapeuta de parejas. Además, lamentó la crisis social y política que vive su país.

“Ya tengo 8 meses y el doctor me dice que a partir del 12 de mayo podría nacer. Gracias a Dios la bebé está sanita. Con mi esposo estamos felices”, comentó.

¿Cómo se llama la bebé?

Catalina. Ya tenemos todo listo para su llegada y como dicen ‘los bebés llegan con su pan bajo el brazo.’

Este domingo será tu primer ‘Día de la Madre’.

Sí, que emoción mi primer día siendo mamá. No lo había pensado.

No tuviste problema con tu embarazo.

Al principio tuve muchísimas náuseas, los olores me fastidiaban un montón. Se me desarrolló un sexto sentido con mi esposo, parecía pitonisa ya todas me las sabía. He pasado un par de sustitos, pero en líneas generales un bonito embarazo. Gracias a Dios todo bien y aprendiendo todo lo que se puede para estar lista para ese día.

¿Sigues chambeando?

Sí, estoy asesorando a parejas que están pasando lo mismo que yo. Es fuerte llevar una relación en pandemia y con bebé a bordo.

Estudiaste para ser terapeuta...

Sí, también hago coaching a empresas y terapia de pareja a particulares.

¿No extrañas la televisión?

Sí, tengo proyectos en televisión. Estaba a punto de cerrar con América TV algo grande y bonito cuando vino lo del coronavirus. Luego, quedé embarazada y decidí esperar. Dios mediante el próximo año veremos qué pasa.

Hablando de otro tema, Colombia vive una crisis social y política. ¿Tu familia vive allá?

Sí, lo peor es que las cosas no son como lo cuentan los medios ni los famosos que desde la comodidad de sus casas dicen ‘nos están matando’ o ‘están matando al pueblo’. Lo que pasa es que en las marchas siempre se meten ladrones, guerrilleros y aprovechan el desorden para robar, dañar y destruir.

Pero, las marchas son pacíficas...

Supuestamente, pero todas estas lacras han dañado monumentos, agencias bancarias, han saqueado supermercados, bodeguitas robándole a la misma gente del pueblo.

Al parecer las protestas continuarán...

Yo también lo creo. Han destruido ambulancias, gente que iba con sus enfermos de emergencia no los han dejado pasar porque han cerrado las calles. Es demasiado terrible, hay caos, desorden. Dicen que los policías los están matando y no es tanto así, la policía está viendo como ataja tanta violencia y tanto ladrón.

