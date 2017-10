Catherine Zeta-Jones lució irreconocible en los premios The Best, ¿qué le pasó a su rostro? [FOTOS]

Muchos recuerdan a Catherine Zeta-Jones como una de las actrices más bellas de los años 90. Hoy, la británica de 48 años ha sorprendido a sus seguidores con una nueva imagen durante un evento organizado por la FIFA. Muchos aseguran que es producto del bisturí.



¿Catherine Zeta-Jones se sometió a una cirugía estética o solo es maquillaje mal aplicado? La actriz no ha comentado nada al respecto, sin embargo, los paparazzi notaron que su rostro sufrió un cambio radical.



Y es que los ojos de la ganadora del Oscar por Chicago estaban más pequeños, y sus párpados más levantados, al igual que sus pómulos.



Catherine Zeta-Jones lució irreconocible en Londres. Foto: Agencias Catherine Zeta-Jones lució irreconocible en Londres. Foto: Agencias AFP

La británica reapareció en la ceremonia de los premios The Best realizada en el teatro London Palladium de Inglaterra. The Best FIFA 2017 premió a los mejores del fútbol mundial.



Zeta-Jones, quien lució un hermoso vestido plateado, entregó el galardón al mejor gol del año al francés Olivier Giroud.



En tanto, la prensa internacional insiste en que el rostro de la actriz ya no es el mismo desde el desfile de Michael Kors en Nueva York.