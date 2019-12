Cathy Saenz se encuentra en Puerto Rico disfrutando de unos días alejada de la TV. Y es que la conductora de ‘Mujeres al Mando’ tuvo días turbulentos luego de su participación en el matrimonio de Edison Flores y Ana Siucho.

La productora recibió el bouquet de la flamante novia, algo que le ganó críticas en redes sociales y que llevara a Rodrigo González a calificarla de ‘chusca’ al permitir que la nueva esposa le dé su ramo de bodas.

Esto llevó a que la ‘Mamacha’ se volviera tendencia en redes sociales y tuviera que bloquear comentarios en su Instagram para evitar los mensajes ofensivos.

En el programa matutino decidió brindar un extenso mensaje denunciando hostigamiento y maltrato por parte del exconductor de Válgame Dios y advirtió que tomaría legales en su contra.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos

Incluso, derramó algunas lágrimas al señalar que se trataba de una mujer maltratada y víctima de violencia, algo que nuevamente dividió las redes sociales.

Personajes del medio dieron su opinión al respecto, particularmente Andrea Llosa, presentadora de ‘Nunca Más’ (ATV). La periodista publicó un extenso mensaje en Facebook donde criticaba la autoproclamada representación que hizo Saenz como víctima de maltrato y lamentó que se use la TV en un tema así.

“Confieso que he tenido que ver el video dos veces para ver si ella era consciente de las cojudeces que estaba diciendo, adjudicándose el puesto de la representante oficial de las mujeres sometidas, maltratadas y amordazadas por hombres violentos y agresores en potencia. Me parece una burla usar la televisión para compararse con una mujer maltratada y me parece una ofensa utilizar, hacer un llamado a las autoridades que bastante chamba tienen con tratar de acabar con la violencia a la mujer”, indicó.

Andrea Llosa se refirió al enfrentamiento entre Cathy Saenz y Rodrigo González (Fuente: Facebook)

El día de Navidad, Cathy Saenz decidió responder. Compartiendo un video que Andrea Llosa protagoniza anunciando su programa ‘Andrea’ que brinda ayuda a casos sociales, la animadora de Mujeres al Mando le contestó.

“Eres totalmente inconsecuente con lo que pregonas mi apreciada MUJER; dices: “Todos tenemos momentos obscuros, donde nos sentimos atrapados y desesperanzados... con conflictos cotidianos que afectan su tranquilidad...” y sin embargo ¿no crees que pueda sentirme afectada como lo estoy? Esta es una historia real, motivada por el brutal hostigamiento de la que soy objeto por parte de alguien que nunca he conocido y lo que es peor NO ME CONOCE; ¿Qué crees? ¿Que no tengo sentimientos, que no me duele, que no me afecta ver sufrir a mis padres, hermanas, sobrinos y demás familiares que me AMAN como yo a ellos?”, escribió.

