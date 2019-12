Rodrigo González y Cathy Saenz están enfrentados. La conductora de Mujeres al Mando acusó de acoso y violencia contra la mujer a la exfigura de Latina por las críticas que él realizó el último fin de semana contra ella durante la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

En medio del llanto y pidiendo la intervención de las instituciones pertinentes del Estado para defenderla, la exproductora de Esto Es Guerra y Combate contó que era víctima de amenazas de muerte a su número personal y que no podía salir a la calle.

Como respuesta, el exconductor de Válgame Dios también le advirtió que tenga cuidado con los señalamientos que hacía, pues él también tenía cómo defenderse ante la justicia.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos

Varias personalidades del medio expresaron su opinión al respecto, entre ellas Magaly Medina, Karen Schwarz y Andrea Llosa. La presentadora de ‘Nunca Más’ decidió dedicarle varias líneas en una publicación de Facebook a este tema.

En primer lugar, aclaró que no conoce a Cathy Saenz, pero calificó de ‘burla’ el testimonio con lágrimas que realizó durante el último lunes en su programa y le recordó que existen verdaderas mujeres víctimas de violencia en el mundo real.

“No tengo nada bueno ni malo que decir de Cathy Sáenz porque no la conozco (además de un hola y chau), pero ese testimonio me parece una burla, una ofensa para todas las mujeres que realmente son víctimas de violencia y huelen el miedo que más de una vez he visto en sus ojos”, escribió en su largo post en Facebook.

En otra parte de su extensa declaración, Llosa confesó que tuvo que ver varias veces el video de la recordada ‘Mamacha’ para entender si la conductora era consciente de todas las cosas que decía, al ponerse como representante de mujeres maltratadas. Por eso, lamentó que Saenz haya usado la TV para llamar a las autoridades en un caso así, cuando existen otros en la actualidad que sí requieren su atención.

“Confieso que he tenido que ver el video dos veces para ver si ella era consciente de las cojudeces que estaba diciendo, adjudicándose el puesto de la representante oficial de las mujeres sometidas, maltratadas y amordazadas por hombres violentos y agresores en potencia. Me parece una burla usar la televisión para compararse con una mujer maltratada y me parece una ofensa utilizar, hacer un llamado a las autoridades que bastante chamba tienen con tratar de acabar con la violencia a la mujer”, indicó.

Finalmente, le recordó a la exfigura de América Televisión y ATV que ella tiene un pasado en la producción de dos programas reality. “Hoy es conductora de un programa magazine y ayer fue productora, no de un reality, sino de dos. O sea, la conoce. Ya pues, no nos hagamos las víctimas cuando no lo somos, por favor”