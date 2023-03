Todos recuerdan que Cathy Sáenz trabajó como productora de los exitosos programas “Combate” y “Esto es Guerra”; sin embargo, pocos saben cómo empezó su carrera en televisión y las dificultades que atravesó para convertirse en el importante referente que es en la actualidad.

La recordada ‘Mamacha’ acaba de ofrecer una entrevista al podcast de YouTube ‘Los coneros’ en el que ha hablado sobre diversos temas ligados a su profesión, entre ellos cómo fueron sus inicios en la pantalla chica y cuánto era lo que ganaba cuando cuando ingresó a la televisión.

“Uy chibolita... Yo tenía 17 para 18 años, estaba en segundo año de la universidad y una amiga me dijo que había una entrevista para trabajar en América Televisión y fue súper chévere entrar a la televisión al toke, chiquita, porque fui aprendiendo en la marcha a partir de ahí en adelante no dejé de trabajar ni un solo día”, contó.

Cathy Sáenz recordó que ha “trabajado en América, en Latina, en Panamericana, en ATV, en el 11, en el 5 en canales digitales, en canales de cable y ahora ‘No somos TV’ que me encanta... 22 años de carrera”. Fue en este momento donde sus entrevistadores le consultaron sobre el sueldo que percibía en sus inicios.

“Yo empecé ganando 50 soles semanales cuando era practicante (...) Luego me pagaron 350 soles. Luego me dijeron para ser asistente y me pagaron 800 soles y yo en la universidad era millonaria. Me compré un carro a los 21, pude ahorrar y me compré un Huyndai Excel del 93″, agregó.

Además indicó que trabajar con destacados productores la ayudó a tener su propio rumbo: “A mí me funcionó muchísimo tener diferentes escuelas a nivel de producción. He trabajado con Michelle Alexander, con Guillermo Guille, con Julio Zevallos, Marco Díaz, Gisela (Valcárcel), Susana Umbert y eso me ha servido para poder jalra lo mejor de cada uno y poder ir por la ruta que yo quería”.

