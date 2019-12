Muy afectada. Así se mostró Cathy Saenz esta mañana en su programa Mujeres al Mando, cuando hizo un pronunciamiento tras haber sido duramente atacada en redes por haber recibido el buquet de la ahora esposa de Edison Flores durante su boda.

La conductora denunció que viene siendo víctima sistemática de violencia contra la mujer por parte de Rodrigo González, quien la calificó de ‘chusca’ por no devolverle el arreglo floral a Ana Siucho. “He recibido muchos insultos de gente que no me conoce y que simplemente está siendo incitada por el odio de otra persona”, dijo en referencia al exconductor de Válgame Dios.

En ese sentido, insinuó que le entablará un juicio al popular Peluchín. “Yo voy a llegar hasta el final. Ya hice un juicio que ya gané y voy a seguir porque quiero ser una mujer feliz”, indicó entre lágrimas.

Pero quizá la parte más impactante de su pronunciamiento fue cuando se refirió a unos supuestos mensajes amenazantes que estaría recibiendo. “Se han conseguido mi numero personal y me escriben a través del Whatsapp y de mensajes de texto amenazándome de muerte a mí y a mi familia”, denunció.

Con respecto a ello, Cathy Saenz contó que la tarde del último domingo no pudo salir ni a almorzar ni a cenar con sus padres, por miedo a las amenazas e insultos que viene recibiendo.

“Yo antes era llamada ‘candymamacha’ y ahora soy llamada ‘la chusca Saenz’, han creado hashtag con mi nombre y sé que muchos dirán ‘aguanta que va pasar’ pero una ya no puede aguantar más”, agregó.

