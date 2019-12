Luego de soltar algunas lágrimas, durante la emisión de ‘Mujeres al mando’, por las críticas que recibió el último fin de semana en la redes sociales, Cathy Sáenz responsabilizó a Rodrigo González ‘Peluchín’ del ‘acoso’ del que es víctima.

Hablaste fuerte y claro durante tu programa...

Estamos hablando de misoginia (odio a las mujeres), no solamente conmigo, está pasando con Tilsa Lozano, Korina Rivadeneira, Sheyla Rojas, Michelle Soifer, Johanna San Miguel, Karen Schwarz. Todas mujeres, y creo que debemos de tener solidaridad de género ante situaciones como estas. Creo que llegó el momento de denunciarlo.

Más allá de hacer la denuncia periodística, ¿lo vas a hacer ante las autoridades?

¡Por supuesto que sí! Yo ya hice un juicio, ya le gané y en la sentencia figuran reglas de conducta que no se están cumpliendo. Yo no soy una improvisada, soy una profesional que sabe defenderse también y me he quedado callada mucho tiempo.

¿Qué te motivó esta vez porque no es la primera vez que te critica?

Si hoy (ayer) he hecho la denuncia es porque se ha filtrado mi teléfono personal y me han llegado mensajes al WhatsApp y SMS con amenazas, diciéndome ‘chola’ y ‘chusca’, y son palabras que él está usando, está incitando al odio y eso es un delito.

Cathy Sáenz reveló ser víctima de amenazas de muerte a través de WhatsApp

(Frank López)