¿Karla Tarazona en Combate con la Chabelita? La productora se pronuncia

Cathy Sáenz, productora de Combate, aseguró que jamás invitó a Karla Tarazona para que participe como jueza en el programa, donde Isabel Acevedo es una de las ‘combatientes’ que participa en 'Divas'.

Recordemos que Karla Tarazona contó que fue invitada a Combate, pero se negó a asistir al programa para un posible encuentro con Isabel Acevedo.

“Me invitaron al reality donde participa, querían que haga de jurado, pero no acepté. La relación entre ellos ya de por sí es un circo y yo no me presto para eso”, aseguró Karla Tarazona.

Sin embargo, la productora de Combate negó tajantemente las declaraciones de Karla Tarazona. Cathy Sáenz indicó que tal vez algún asistente la invitó antes que Isabel Acevedo llegue como participante al reality.

“La única persona que invita a los jurados soy yo, de eso me encargo personalmente. Si ella me puede mostrar una llamada mía invitándola, que la muestre, no creo que la tenga, a ella no la llamo hace cinco años. Quizás unos de los asistentes lo hizo cuando recién estábamos armando la secuencia, cuando Isabel no estaba, pero ahora esa situación no podría darse”, aseveró Cathy Sáenz.

¿Crees que Chabelita iba a oponerse?

Mira, una de las cosas que hago es tratar bien a mis ‘combatientes’, entonces si traer a Karla para ser jurado va a ocasionar algún malestar a Isabel, pues no lo hago. Sé que todos están esperando ver ese encuentro, pero yo no estoy buscando que venga alguien para hacer sentir mal a otro.

